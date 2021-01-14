Артемий Панарин стал альтернативным капитаном «Нью-Йорк Рейнджерс»

Всего в команде будет четыре ассистента, но нашивка «C» останется «вакантной»

Нападающий клуба НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин стал альтернативным капитаном команды. Об этом накануне на одной из тренировок объявил главный тренер «Рейнджеров» Дэвид Куинн. Отметим, что уроженец Коркино стал одним из четырех альтернативных капитанов команды, при этом сама литера «C» останется «вакантной».

«Главный тренер Дэвид Куинн анонсировал альтернативных капитанов в конце тренировки: Мика Зибанеджад, Джейкоб Троуба, Крис Крайдер и Артемий Панарин», — поделились в «Твиттере» представители «Рейнджерс».

Напомним, Артемий Панарин перешел в клуб из Нью-Йорка летом 2019 года, подписан контракт на семь лет с зарплатой 11,6 миллиона долларов в год. До этого уроженец Коркино в НХЛ защищал цвета «Чикаго Блэкхокс» и «Коламбус Блю Джекетс».

В прошлом сезоне Артемий Панарин набрал 95 очков в 69 играх, установив для себя новый рекорд результативности в НХЛ. В плей-офф «Рейнджерс» не прошли квалификационный раунд, уступив «Каролине Харрекейнз» в трех играх.