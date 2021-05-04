Артемий Панарин может пропустить остаток сезона после матча против «Вашингтон Кэпиталс»

Уроженец Коркино пострадал от действий игрока «столичных» Тома Уилсона

Нападающий клуба НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин может пропустить остаток сезона Североамериканской лиги. Такое заявление после игры «Рейнджеров» с «Вашингтон Кэпиталс» сделал журналист Sportsnet и инсайдер Эллиот Фридман. Причина, по которой «Хлебушек» может больше не выйти на лед, — травма, полученная в стычке с игроком «столичных» Томом Уилсоном.



«Артемий Панарин не будет играть до конца сезона», — написал Эллиот Фридман на своей странице в «Твиттере».

При этом журналист подчеркнул, что «Рейнджерс» официально не подтверждали информацию о травме Артемия Панарина. Добавим, после игры нью-йоркцев и вашингтонцев главный тренер «Рейнджеров» Дэвид Куинн дал понять, что травма Артемия Панарина не является серьезной.

Уроженец Коркино получил повреждение после столкновения с нападающим «Кэпиталс» Томом Уилсоном. Эпизод случился в очном противостоянии команд, которое состоялось в ночь на вторник, 4 мая. Артемий Панарин заступился за своего одноклубника Павла Бучневича. В какой-то момент Том Уилсон взял «Хлебушка» за волосы и опрокинул на лед. Добавим, после стычки Артемий Панарин, успевший сделать две голевые передачи, не выходил на лед. Встреча же закончилась победой «Вашингтона», 6:3.

Добавим, в игре не принимали участие воспитанники южноуральского хоккея Илья Самсонов и Евгений Кузнецов. Сообщается, что они получили от тренерского штаба «столичных» дисциплинарное наказание за опоздание на командное собрание.