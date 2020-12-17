Артем Загидулин покинул «Металлург»

Вратарь возвращается в систему «Калгари Флеймз»

Голкипер Артем Загидулин покидает магнитогорский «Металлург». Хоккеист, с которым ранее было заключено краткосрочное соглашение, возвращается в систему «Калгари Флеймз». Именно этот клуб владеет спортивными правами на воспитанника «сталеваров». О расторжении соглашения «Первому областному» информагентству в четверг, 17 декабря, рассказали в пресс-службе «Металлурга».



«Хоккейный клуб „Металлург“ благодарит Артема за работу и готовность помочь родной команде в сложной ситуации. Мы ценим добрые отношения — наши двери всегда открыты! Мы уверены, что самоотдача, высокий профессионализм и личные качества голкипера помогут ему достичь высоких спортивных результатов на новом этапе развития карьеры», — заявили представители «Магнитки».

Напомним, Артем Загидулин вновь присоединился к «Металлургу» в этом сезоне, заключив контракт, который длился до возобновления тренировочного лагеря НХЛ. В текущем сезоне за «сталеваров» воспитанник магнитогорского хоккея провел пять игр, выиграв одну из них при 86,9% отраженных бросков и коэффициенте надежности в 4,24.