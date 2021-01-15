Анвар Гатиятулин: «Сыграли по заданию, ребята молодцы»

Наставник «Трактора» прокомментировал победу над «Витязем» и слухи о встрече с руководством клуба

Главный тренер челябинского «Трактора» Анвар Гатиятулин прокомментировал победу над подмосковным «Витязем». Матч, который состоялся в четверг, 14 января, закончился победой «черно-белых» со счетом 2:1. По словам наставника челябинцев, для команды встреча с «Витязем» получилась непростой, особенно на фоне серии поражений.

«Играли очень осторожно, где-то была видна скованность, много неточных передач. Тем не менее сыграли по заданию, ребята молодцы. Самоотдача была на уровне. И, конечно, поддержка болельщиков нам очень помогла», — сказал Анвар Гатиятулин.

Прокомментировал специалист и информацию о встрече команды с руководством на фоне неудачных игр. Анвар Гатиятулин подтвердил — на разговоре присутствовали капитан «Трактора» Сергей Калинин и его ассистенты.

«Переговорили с руководителями — они всегда вместе с нами и выразили нам поддержку. Был хороший разговор. Мы одна команда, и все друг друга поддерживают»,— добавил специалист.

Оценил главный тренер «Трактора» и игру Ника Бэйлена в мачте против «Витязя». Защитник вышел во второй паре обороны вместе с Сергеем Телегиным и провел на поле 22 минуты и 25 секунд, нанеся за это время четыре броска в створ, заработав четыре минуты штрафа. По ходу встречи он несколько раз допускал ошибки на синей линии соперника и в средней зоне, однако Анвар Гатиятулин воздержался от оценки игры Ника Бэйлена.

«Ошибаются все, ошибки есть у каждого. Это игра, где-то их подправим. Сегодня сыграли командой, в обороне неплохо, в атаке создавали моменты. Ребята все молодцы»,— ответил на вопрос корреспондента ИА «Первое областное» Анвар Гатиятулин.

Напомним, победой над «Витязем» «черно-белые» прервали пятиматчевую серию поражений, впервые выиграв в новом году. Сейчас на счету «Трактора» 53 очка в 45 матчах и седьмое место в Восточной конференции КХЛ. Ближайшую игру команда Анвара Гатиятулина проведет в воскресенье, 17 декабря. Соперником «Трактора» станет «Локомотив» из Ярославля.