Анвар Гатиятулин рассказал, за счет чего «Трактор» обыграл «Автомобилист»

Одним из факторов успеха стала дисциплинированная игра



Главный тренер челябинского «Трактора» Анвар Гатиятулин поделился мыслями после победы над «Автомобилистом». По словам наставника «черно-белых», выиграть у команды из Екатеринбурга удалось за счет нескольких факторов, один из которых — дисциплинированная игра.



«Непростой матч, как и все игры с „Автомобилистом“. Важно было сегодня победить, ребята сыграли строго, выполнили задание на игру и победили. Слова благодарности команде и болельщикам, которые нас поддерживали»,— сказал главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин.

Высказался наставник и по поводу защитника Дениса Бодрова. 33-летний игрок проводил первый матч за «Трактор». Анвар Гатиятулин отметил, что бывший хоккеист «Автомобилиста» не испытал проблем с адаптацией в Челябинске.

«Нам нужен был опытный защитник. Когда появилась возможность подписать Дениса — сразу подписали. Влился с первой тренировки, опытный игрок. Хорошее усиление для нас»,— резюмировал главный тренер «Трактора».

Напомним, «черно-белые» обыграли «Автомобилист» во вторник, 22 декабря. Эта победа стала для «Трактора» второй подряд над екатеринбуржцами. Сейчас команда Анвара Гатиятулина занимает третье место на Востоке КХЛ, а свой следующий матч она проведет в четверг, 24 декабря. В гостях челябинцы сыграют с «Нефтехимиком».