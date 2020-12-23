Главный тренер челябинского «Трактора» Анвар Гатиятулин поделился мыслями после победы над «Автомобилистом». По словам наставника «черно-белых», выиграть у команды из Екатеринбурга удалось за счет нескольких факторов, один из которых — дисциплинированная игра.
«Непростой матч, как и все игры с „Автомобилистом“. Важно было сегодня победить, ребята сыграли строго, выполнили задание на игру и победили. Слова благодарности команде и болельщикам, которые нас поддерживали»,— сказал главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин.
Высказался наставник и по поводу защитника Дениса Бодрова. 33-летний игрок проводил первый матч за «Трактор». Анвар Гатиятулин отметил, что бывший хоккеист «Автомобилиста» не испытал проблем с адаптацией в Челябинске.
«Нам нужен был опытный защитник. Когда появилась возможность подписать Дениса — сразу подписали. Влился с первой тренировки, опытный игрок. Хорошее усиление для нас»,— резюмировал главный тренер «Трактора».
Напомним, «черно-белые» обыграли «Автомобилист» во вторник, 22 декабря. Эта победа стала для «Трактора» второй подряд над екатеринбуржцами. Сейчас команда Анвара Гатиятулина занимает третье место на Востоке КХЛ, а свой следующий матч она проведет в четверг, 24 декабря. В гостях челябинцы сыграют с «Нефтехимиком».