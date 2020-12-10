Анвар Гатиятулин прокомментировал поражение «Трактора» от «Йокерита»

Наставник челябинцев рассказал, как команда будет преодолевать серию неудач.

Главный тренер челябинского «Трактора» Анвар Гатиятулин прокомментировал поражение своей команды в домашнем матче против «Йокерита». Напомним, встреча прошла в среду, 9 декабря, и закончилась победой «джокеров» со счётом 5:2.



По мнению наставника «чёрно-белых», его команда провела непростой матч, столкнувшись с хорошим катанием и позиционным нападением соперника. Анвар Гатиятулин считает, что в пропущенных шайбах «Трактор» дал «Йокериту» много свободного пространства. При этом тренер челябинцев не согласен с мнением своего визави Лаури Марьямяки, который заявил, что финская команда доминировала на площадке все 60 игровых минут.

«Да, где-то местами переигрывали, но я говорю о самоотдаче. Что-то не получилось в тактических моментах, где-то не сыграли по заданию, отбрасывались. Но по самоотдаче нет ни к кому претензий», — заявил на послематчевой пресс-конференции главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин.

В декабре у «Трактора» наметился игровой спад, после ноябрьской серии из пяти побед подряд и общей статистики в семь выигрышей и четыре проигрыша, в декабре у «чёрно-белых» — три поражения в четырёх встречах. Анвар Гатиятулин заявил, что выход из сложившейся ситуации команда будет искать в совместной работе. Также наставник рассказал, когда к «Трактору» присоединится новичок — нападающий Даниил Ильин.

«Он приехал, но мы ещё не виделись. Сейчас увидимся. Возможно, к следующей игре будет готов. Неуступчивый хоккеист, центральный нападающий. Посмотрим, где ему будет лучше — там и будет играть»,— добавил Анвар Гатиятулин.

Несмотря на поражение в Челябинске «Трактор» сохранил за собой четвёртую строчку в Восточной конференции КХЛ. В активе челябинцев — 44 очка. Свой следующий матч «чёрно-белые» проведут в пятницу, 11 декабря, на арене имени Валерия Белоусова. Соперником «Трактора» станет «Сибирь» из Новосибирска.