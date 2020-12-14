«Нахватали ненужных удалений». Анвар Гатиятулин прокомментировал поражение от «Барыса»

Наставник челябинцев рассказал, будет ли команда усиливаться перед дедлайном.

Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин прокомментировал поражение своей команды от «Барыса» в матче, который прошёл в воскресенье, 13 декабря. По словам наставника, «чёрно-белым» не удалось провести матч по плану, также челябинцев подвела игровая дисциплина.



«Нахватали ненужных удалений, где-то не смогли сломать оборону соперника. Тем не менее все старались. И, конечно, слова благодарности болельщикам»,— рассказал Анвар Гатиятулин.

Прошедшую домашнюю серию, в которой «Трактор» в четырёх матчах одержал лишь одну победу, Анвар Гатиятулин оценил как «не очень хорошую». По словам наставника, сейчас на команде сказывается усталость из-за сложившегося графика. Отметим, «Трактор» с 29 ноября проводил матчи через день.

«Нагрузка падает на одних и тех же. Есть перерыв сейчас, восстановим ребят, подготовимся к следующим играм»,— добавил Анвар Гатиятулин.

Перед игрой с «Барысом» в составе «Трактора» произошли кадровые перестановки. Челябинцы расторгли контракт с Антоном Лазаревым и обменяли Якоба Берглунда в «Северсталь». Анвар Гатиятулин добавил, что работа над комплектованием команды продолжается.

«Работа ведётся, она не прекращалась. Этим занимается спортивный отдел. Как только появятся кандидаты, постараемся усилиться. Жду ли я лично кого? Да, но пока не могу назвать фамилии»,— отметил наставник.

Напомним, игра с «Барысом» стала для «Трактора» последним домашнем матчем в 2020 году. После него челябинцы ушли на недельный перерыв, связанный с Кубком Первого канала по хоккею. Следующий матч с участием «чёрно-белых» состоится 22 декабря, в гостях «Трактор» сыграет с «Автомобилистом».