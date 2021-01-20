Анвар Гатиятулин прокомментировал поражение от «Авангарда»

«Трактор» проиграл впервые по ходу текущей домашней серии

Одной из причин поражения челябинского «Трактора» в матче против омского «Авангарда» стала необходимость отыгрываться после быстро пропущенного гола на старте встречи. Об этом во время послематчевой пресс-конференции сказал главный тренер «черно-белых» Анвар Гатиятулин. По словам наставника «Трактора», затем штаб челябинцев пытался изменить игру, однако до конца реализовать план не удалось.



«Готовились к матчу, знали сильные стороны соперника. К сожалению, в самом начале пропустили контратаку и пришлось где-то отыгрываться и раскрываться. Допустили ненужные ошибки, соперник нас поймал в контратаке. В перерыве подкорректировали, донесли до ребят моменты, где нужно поправить игру. Что-то получилось, что-то нет. К самоотдаче ни к кому нет претензий, все старались и играли до последней секунды, но, к сожалению, не смогли сравнять. Снова хотел бы поблагодарить болельщиков, здорово поддерживают, эта поддержка нам необходима»,— сказал после матча главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин.

Напомним, встреча «Трактора» против «Авангарда» состоялась во вторник, 19 января, в Челябинске и закончилась победой гостей со счетом 3:2. Омичи забросили первую шайбу на 53-й секунде матча. Затем в ворота «черно-белых» влетело еще две шайбы. «Трактор» по ходу матча отыграл две шайбы, однако перевести игру в овертайм челябинцам не удалось. Это поражение стало для «черно-белых» первым по ходу текущей домашней серии.