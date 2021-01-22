Анвар Гатиятулин: «Игры с „Салаватом“ всегда проходят в упорной борьбе»

Наставник «Трактора» разъяснил ключевые моменты игры с уфимцами

Главный тренер челябинского «Трактора» Анвар Гатиятулин прокомментировал победу своей команды над уфимским «Салаватом Юлаевым». Встреча прошла в четверг, 21 января, и закончилась победой «черно-белых» 2:1 в овертайме. По словам наставника челябинцев, игры с уфимской командой всегда проходят в напряженной борьбе, а победить удалось благодаря строгой игре в обороне и созданию моментов в атаке.



«Рады победе, нужные два очка. Слова благодарности команде и нашим болельщикам за поддержку. В игре 3 на 3 преимущество имеют те, кто владеет шайбой. Попросили ребят риск исключить, много играть с шайбой. У нас это получилось, ну и использовали большинство», — рассказал главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин.

Напомним, после победы над «Салаватом Юлаевым» «Трактор» обогнал нижегородское «Торпедо» и поднялся на шестую строчку в Восточной конференции КХЛ. Сейчас в активе челябинцев 57 очков в 48 играх, а от пятой строчки, на которой находится «Автомобилист», «черно-белых» отделяет два очка.

Последние четыре матча «Трактор» проводил на своей площадке, выиграв три встречи. По ходу этой серии челябинцы заработали шесть из восьми очков. Свой следующий матч «Трактор» сыграет уже в гостях. Во вторник, 26 января, челябинцы приедут в Нур-Султан, где скрестят клюшки с «Барысом». Игру в полном объеме покажет медиахолдинг «Первый областной».