/ Смотрите на 1obl.tv противостояние «Трактора» и братиславского «Слована»

Челябинцы завершают европейский этап выезда.

Сегодня, 11 января, челябинский «Трактор» встречается с братиславским «Слованом». Этот матч станет завершающим для черно-белых против иностранных соперников в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Эта встреча станет второй для команд в 2017/2018 сезоне.



Ранее «Орлы» едва не потеряли своего защитника в матче против ЦСКА. Тогда хоккеист Томаш Ворачек ударил между ног форварда соперника. В качестве наказания ему назначен только денежный штраф, дисквалификации удалось избежать.



После этой встречи челябинцев ждут в России. «Трактор» продолжит выездные встречи против омского «Авангарда» и ханты-мансийской «Югры».



Сможет ли «Трактор» закрепиться в восьмерке плей-офф и привезти в Россию 3 очка, смотрите сегодня на «Онлайн ТВ». Встреча начнется в 23:00 по местному времени. Прямая трансляция из Братиславы доступна здесь.