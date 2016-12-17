«Трактор» попытается взять реванш у «Слована» в Братиславе

Челябинцы не уходили со льда без набранных очков 9 матчей подряд.
В этом году «Трактор» уступил «Словану» на своем льду и сегодня попытается взять реванш. Вчера словаки победили главного текущего конкурента челябинцев — «Салават Юлаев». Победят ли
Сегодня челябинский «Трактор» продолжит свою заграничную серию матчем в Словакии против братиславского «Слована». Хозяева льда имеют худшую оборону Запада по итогам прошедших игр и статистически выглядят аутсайдером встречи. Однако вчера это им не помешало обыграть главного конкурента «Трактора» — уфимский «Салават Юлаев» — со счетом 4:1. Словаки показали хорошие скорости и отличные физические кондиции: дублем отличился Джонатан Чичу, по голу забросили Кайл Чипчура и Игорь Мусатов. А вот уфимцы вчера выглядели блекло и неубедительно, их поражение вытекало из логики игры.
Против дружины Ржиги сегодня может сыграть усталость, хотя «Словану» в этом сезоне не в первый раз приходится играть два матча за два дня. Еще одна проблема — финансовое положение команды, руководство не может рассчитаться с игроками. Даже ходили слухи о неучастии братиславцев в следующем розыгрыше КХЛ. И нельзя забывать о том, какой ход набрал «Трактор».
— По информации с мест — от наших игроков и тренеров, в самой проблемной зоне сегодня находятся четыре-пять команд КХЛ. Печальный лидер этого списка известен. «Слован», по нашим сведениям, до сих пор не погасил долги за прошлый сезон. 17 ноября Дисциплинарный комитет КХЛ рассмотрел иск нескольких игроков «Слована», которых консультировал профсоюз, — и обязал клуб закрыть задолженности, однако до сих пор это решение словацкая стороны не исполнила. Если же говорить о нынешнем сезоне, то здесь у словаков пока все плохо. Официальных обращений от игроков «Слована» мы еще не получали, но знаем, что осенью у них еще не было ни одной полноценной зарплаты,— сказал руководитель профсоюза игроков КХЛ Андрей Коваленко.
Словаки сейчас идут на
В этом сезоне команды уже встречались — в конце сентября в Челябинске были сильнее гости, они забросили 3 шайбы против 1 у «Трактора». Тогда словаки прервали другую победную серию южноуральцев. Сможет ли сегодня «Трактор» продолжить свою победную поступь, читайте в нашем
Фото: vk.com