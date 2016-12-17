ХК «Трактор» откроет последнюю выездную серию года матчем в Загребе

Эксперты уверены в четвертой подряд победе челябинцев.
Сегодня челябинский «Трактор» начнет заключительную серию в этом году.
2016 год подходит к концу, челябинский «Трактор» уже не сыграет на родном льду, но в декабре проведет еще 4 встречи. Сегодня
В этом году соперники уже играли, в сентябре в Челябинске «Трактор» победил со счетом 3:0. Тогда точными бросками отметились Дмитрий Пестунов, Пол Щехура и Александр Панков. И сейчас челябинцы выглядят фаворитами — они победили в 6 из 7 последних матчей, пропустили меньше всего шайб на Востоке и заочно бьются с Уфой за четвертое место в конференции. Загребцы же проиграли в 5 встречах из 6, плетутся в 12 очках от зоны
У челябинцев место в воротах, по всей видимости, займет Василий Демченко, а чех Павел Францоуз возьмет небольшой перерыв. На прошлой неделе он выступал в Еврохоккейтуре и провел целиком 2 матча.
Эксперты и букмекеры отдают сегодня предпочтение челябинцам. Смогут ли они оправдать прогнозы, читайте в
Фото: hctraktor.org