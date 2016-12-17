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ХК «Трактор» откроет последнюю выездную серию года матчем в Загребе

ХК «Трактор» откроет последнюю выездную серию года матчем в Загребе
ХК «Медвешчак» , ХК «Трактор» , Загреб , матч , выездная серия
19.12.2016 11:15:39

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Время новостей от 21.12.2016

Время новостей от 21.12.2016

21 Декабря 2016, 18:30

Эксперты уверены в четвертой подряд победе челябинцев.

Сегодня челябинский «Трактор» начнет заключительную серию в этом году. «Черно-белые» сыграют в Загребе. Эксперты предсказывают победу «Трактора», оправдаются ли прогнозы, читайте на сайте «Первый областной».

2016 год подходит к концу, челябинский «Трактор» уже не сыграет на родном льду, но в декабре проведет еще 4 встречи. Сегодня «черно-белые» начнут выездную серию матчем в Хорватии. Дружина Анвара Гатиятулина сыграет против «Медвешчака» из Загреба.

В этом году соперники уже играли, в сентябре в Челябинске «Трактор» победил со счетом 3:0. Тогда точными бросками отметились Дмитрий Пестунов, Пол Щехура и Александр Панков. И сейчас челябинцы выглядят фаворитами — они победили в 6 из 7 последних матчей, пропустили меньше всего шайб на Востоке и заочно бьются с Уфой за четвертое место в конференции. Загребцы же проиграли в 5 встречах из 6, плетутся в 12 очках от зоны плей-офф, и пропускают очень много. В Западной конференции больше «Медвешчака» пропустил только «Слован». Кроме того, команда из Хорватии перед матчем с «Трактором» осталась без Шона Моррисонна и Алесандра Болдюка, знакомого челябинцам. Зато выступят экс-«трактористы» Франсис Паре и Майкл Гарнетт.

У челябинцев место в воротах, по всей видимости, займет Василий Демченко, а чех Павел Францоуз возьмет небольшой перерыв. На прошлой неделе он выступал в Еврохоккейтуре и провел целиком 2 матча.

Эксперты и букмекеры отдают сегодня предпочтение челябинцам. Смогут ли они оправдать прогнозы, читайте в онлайн-репортаже. Игра начнется в 23:00 по челябинскому времени. Прямой трансляции на телеканале ОТВ и на сайте «Первый областной» не будет по техническим причинам.

Фото: hctraktor.org

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