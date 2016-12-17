«Трактор» продолжит выездную серию матчем против «Барыса»

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Команда Анвара Гатиятулина продолжает свое путешествие по заграничным ледовым аренам. Сегодняшняя остановка в Астане, соперник — «Барыс», который борется за место в
Сегодня челябинский «Трактор» сыграет последний заграничный матч в этом году.
На данный момент цели у команд разные. В участии «Трактора» в
Главную ударную силу у «Барыса» представляет Найджел Доус, забивший 23 шайбы, что в 2 раза больше, чем у лучшего челябинского снайпера Максима Якуцени. Позавчера дважды забил Дастин Бойд, «пушка» которого молчала 10 матчей.
Интересно, в каком состоянии будут челябинцы. Они не показали яркого хоккея ни в Загребе, ни в Братиславе. Словакам «Трактор» и вовсе не забил ни одной шайбы,
Команды уже встречались в этом году — в октябре в Челябинске победил «Барыс» со счетом 4:3. И сегодня
Фото: hctraktor.org