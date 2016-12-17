Вы пользуетесь устаревшим браузером. Он небезопасен и не поддерживает современные стандарты. Пожалуйста, установите современный браузер.
Челябинск
сейчас
 
-17 °C
завтра
 
-15 °C
USD 60.86 EUR 63.56
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
Лента новостей
Реальное видео
Наверх

«Трактор» продолжит выездную серию матчем против «Барыса»

«Трактор» продолжит выездную серию матчем против «Барыса»
ХК «Трактор» , ХК«Барыс» , выездная серия , хоккей
23.12.2016 11:00:20

Время новостей

Видео
Время новостей от 22.12.2016

Время новостей от 22.12.2016

22 Декабря 2016, 18:30

Онлайн-репортаж встречи читайте на сайте «Первый областной».

Команда Анвара Гатиятулина продолжает свое путешествие по заграничным ледовым аренам. Сегодняшняя остановка в Астане, соперник — «Барыс», который борется за место в плей-офф. Текстовый репортаж читайте на сайте «Первый областной».

Сегодня челябинский «Трактор» сыграет последний заграничный матч в этом году. «Черно-белые» сразятся с астанинским «Барысом». Однако на льду Казахстана челябинцы не знают побед с октября 2013 года. Нелегко им будет и сегодня — «Барыс» показывается хороший, силовой хоккей и забивает довольно много. Но много и пропускает, у астанинцев худший показатель среди команд первых восьмерок обеих конференций.

На данный момент цели у команд разные. В участии «Трактора» в плей-офф мало кто сомневается, но под вопросом место, с которого он начнет свой поход за Кубком — 4 или 5. «Барыс» же сейчас отчаянно бьется за кубковую весну. В пределах 5 очков находятся сразу 5 команд.

Главную ударную силу у «Барыса» представляет Найджел Доус, забивший 23 шайбы, что в 2 раза больше, чем у лучшего челябинского снайпера Максима Якуцени. Позавчера дважды забил Дастин Бойд, «пушка» которого молчала 10 матчей.

Интересно, в каком состоянии будут челябинцы. Они не показали яркого хоккея ни в Загребе, ни в Братиславе. Словакам «Трактор» и вовсе не забил ни одной шайбы, по-настоящему включившись в игру лишь в третьем периоде.

Команды уже встречались в этом году — в октябре в Челябинске победил «Барыс» со счетом 4:3. И сегодня «черно-белые» постараются взять реванш у казахстанцев. Удастся ли им это сделать, читайте на сайте «Первый областной». Начало встречи и онлайн-репортажа — в 18:30.

Фото: hctraktor.org

Читайте также

Хоккей
КХЛ. «Слован» vs «Трактор». Online-репортаж
КХЛ. «Слован» vs «Трактор». Online-репортаж
Трактор , Слован , хоккей , игра , текстовая трансляция
21 Декабря 2016, 22:10
Хоккей
«Трактор» уступил «Словану» в Братиславе, пропустив единственную шайбу
«Трактор» уступил «Словану» в Братиславе, пропустив единственную шайбу
Трактор , Слован , хоккей , результат , итог
22 Декабря 2016, 01:11
Хоккей
«Трактор» попытается взять реванш у «Слована» в Братиславе
«Трактор» попытается взять реванш у «Слована» в Братиславе
Трактор , Слован , хоккей , спорт , игра
21 Декабря 2016, 15:06

Последние новости

Cannot find 'newsList__clean' template with page ''
НОВОСТИ
Общество
Происшествия
Это интересно
Спорт
Культура
Экономика
Политика
Здоровье
Вне новостей
Мировые новости
Хоккей
Телепередачи
Наше утро
Весь спорт
Время новостей
Все чудеса Урала
Искры камина
Итоги недели
Моя деревня
Наше утро
О здоровье
Происшествия недели
Сделано на Урале. Ретро
Уютный дом
Трансляции
Эфир ОТВ
Программа телепередач
1obl.tv
Карта рыболова
Медиахолдинг ОТВ
Рекламодателям
Реклама на сайте
Сотрудничество
Закупки предприятия
Приватизация
Редакция
Вакансии ОТВ
Контактная информация ГПЧО «Областное телевидение» Адрес: 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 		Рекламодателям
8 (351) 263-11-02
Яндекс.Метрика
© 2002-2016 Государственное предприятие Челябинской области ОТВ. Информационный сайт "Первый областной".
СМИ Эл. периодическое издание www.1obl.ru Св-во о регистрации СМИ Эл. №ФС77-38704 от 23 января 2010 г.
выдано Роскомнадзором РФ. При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна.