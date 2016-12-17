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Смотрите матч КХЛ «Авангард» vs «Трактор» на 1obl.tv

Смотрите матч КХЛ «Авангард» vs «Трактор» на 1obl.tv
Трактор , Авангард , хоккей , спорт
25.12.2016 12:14:13

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Время новостей от 23.12.2016

Время новостей от 23.12.2016

23 Декабря 2016, 18:30

Челябинцы сыграют последний матч уходящего года на выезде в Омске.

Челябинский «Трактор» завершит сегодня нынешний хоккейный год матчем против «Авангарда». Букмекеры прогнозируют победу омичей, а южноуральцы постараются доказать, что прогноз неверен. Прямую трансляцию игры смотрите на сайте «Первый областной».

Сегодня челябинский «Трактор» сыграет в Омске против «Авангарда». В настоящий момент хозяева льда возглавляют свой дивизион и занимают, таким образом, второе место в конференции, от «черно-белых» их отделяют 9 очков. «Ястребы» за свое второе место и участие в плей-офф спокойны — «Салават Юлаев» их настигнет вряд ли, и до «Магнитки» дотянуться весьма сложно. «Трактор» же ведет заочную упорную борьбу с теми же уфимцами за право начать серию игр на вылет дома.

В этом сезоне команды встречались два раза, обе встрече закончились с неизменным 3:1 в пользу хозяев льда. С того времени игрок «Авангарда» Дерек Рой стал хоккеистом «Трактора», а у омичей травмы залечил воспитанник челябинского хоккея Антон Бурдасов. Также перед игрой с «черно-белыми» Омск усилился защитниками Михаилом Григорьевым из «Адмирала» и Виталием Меньшиковым из «Сибири», который не так давно устроил за 1 матч две драки и победил в обеих.
«Трактор» сегодня закроет турнирный год, а «Авангард» успеет затем провести еще одну встречу. Хоккеисты из Омска будут играть в специальной новогодней форме.

Обе команды сейчас на хорошем ходу — «Авангард» победил в 6 играх из 7, уступив только минчанам со счетом 0:1. А «Трактор» взял верх в 8 матчах из 10.
Букмекеры и эксперты уверены в победе «Авангарда». Смогут ли челябинцы опровергнуть прогнозы, смотрите на сайте «Первый областной», начало трансляции в 16:00.

Фото: hctraktor.org


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