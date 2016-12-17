Смотрите матч КХЛ «Авангард» vs «Трактор» на 1obl.tv

Челябинцы сыграют последний матч уходящего года на выезде в Омске.
Челябинский «Трактор» завершит сегодня нынешний хоккейный год матчем против «Авангарда». Букмекеры прогнозируют победу омичей, а южноуральцы постараются доказать, что прогноз неверен. Прямую трансляцию игры смотрите на сайте «Первый областной».
Сегодня челябинский «Трактор» сыграет в Омске против «Авангарда». В настоящий момент хозяева льда возглавляют свой дивизион и занимают, таким образом, второе место в конференции, от
В этом сезоне команды встречались два раза, обе встрече закончились с неизменным 3:1 в пользу хозяев льда. С того времени игрок «Авангарда» Дерек Рой стал хоккеистом «Трактора», а у омичей травмы залечил воспитанник челябинского хоккея Антон Бурдасов. Также перед игрой с
«Трактор» сегодня закроет турнирный год, а «Авангард» успеет затем провести еще одну встречу. Хоккеисты из Омска будут играть в специальной новогодней форме.
Обе команды сейчас на хорошем ходу — «Авангард» победил в 6 играх из 7, уступив только минчанам со счетом 0:1. А «Трактор» взял верх в 8 матчах из 10.
Букмекеры и эксперты уверены в победе «Авангарда». Смогут ли челябинцы опровергнуть прогнозы, смотрите на сайте «Первый областной», начало трансляции в 16:00.