«Металлург» в Хабаровске сыграет против «Амура»

Магнитогорские хоккеисты завершают выездную серию на Дальнем Востоке.

Ранний матч сегодня, 19 ноября, проводит магнитогорский «Металлург». В Хабаровске команда Ильи Воробьёва сыграет против местного «Амура».



Встреча станет второй между клубами в текущем сезоне. Между собой «Металлург» и «Амур» уже играли 9 сентября этого года в Магнитогорске. Тогда встреча закончилась победой «сталеваров» — 3:1. Всего в истории КХЛ между магнитогорцами и хабаровчанами было сыграно 25 игр, 20 из которых остались за Магниткой. Что примечательно, все свои победы над «Амуром» «Металлург» одержал в основное время, лишь однажды «лисы» и «тигры» играли в овертайме, а до буллитов дело не доходило вовсе. Также отметим, что в трёх последних очных встречах дважды верх брали хоккеисты из Магнитогорска, а победившая команда всегда забивала три и более голов.

К очной встрече команды подходят в разной форме. Так, хабаровчане за последние пять игр одержали три победы, но по ходу текущей домашней серии проиграли два раза — минскому «Динамо» и «Авангарду». Последнее поражение датировано 17 ноября. «Металлург», в свою очередь, в пяти последних матчах одержал лишь две победы. 17 ноября команда Ильи Воробьёва прервала двухматчевую серию поражений, обыграв в гостях по буллитам «Барыс». На текущий момент «Магнитка» занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ, «Амур» находится на десятой строчке. В случае победы магнитогорцы приблизятся к «Автомобилисту», который расположился на четвёртой позиции.

Встреча «Металлурга» против «Амура» пройдёт сегодня, 19 ноября, на «Платинум Арене» в Хабаровске. Игру в полном объёме покажет медиахолдинг «Первый областной». Прямую трансляцию встречи смотрите на телеканале ОТВ и на сайте 1obl.tv