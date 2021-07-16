Алексей Заварухин вошел в тренерский штаб «Трактора»

Воспитанник челябинского хоккейного клуба займет должность тренера-аналитика

Руководство ХК «Трактор» объявило о назначении в тренерский штаб клуба Алексея Заварухина. В минувшем сезоне специалист возглавлял клуб «Белые медведи», с которым дважды продолевал первый раунд Кубка Харламова в МХЛ.

«Анвару Гатиятулину был необходим помощник, хорошо знающий его тактику, способный быстро влиться в рабочий процесс и работать с большим объемом статистических данных. Алексей Заварухин обладает значительным игровым и тренерским опытом, поэтому нами было принято совместное решение, что в новой роли он сможет повысить эффективность работы тренерского штаба первой команды»,— прокомментировал назначение гендиректор ХК «Трактор» Иван Савин.

Алексей Заварухин практически всю свою карьеру провел в Челябинске, отыграв за «Трактор» 12 сезонов, — в 549 матчах набрал 204 (98+106) очка. 1 мая 2016 года вошел в тренерский штаб молодежной команды «Трактора». В качестве ассистента главного тренера в сезоне-2017/2018 стал обладателем бронзы МХЛ. В мае 2019 года возглавил тренерский штаб «Белых медведей».

19 мая пресс-служба челябинского «Трактора» объявила, что Заварухин покинул пост главного тренера «Белых медведей», а новым наставником команды назначен Константин Панов.