Алексей Заварухин покинул пост главного тренера «Белых Медведей»

Специалист работал в челябинской «молодежке» на протяжении пяти лет

«Трактор» объявил об уходе Алексея Заварухина с поста главного тренера «Белых Медведей». Специалист работал в «молодежке» «черно-белых» последние пять лет. Об уходе Алексея Заварухина с поста наставника «Белых Медведей» в среду, 19 мая, объявили в пресс-службе «черно-белых».



«Алексей Заварухин покидает пост главного тренера „Белых Медведей“. Хоккейный клуб „Трактор“ благодарит Алексея Заварухина за неравнодушие, преданность клубу и профессионализм»,— рассказали представители «Трактора».

Добавим, Алексей Заварухин вошел в штаб челябинской «молодежки» в мае 2016 года, сразу после завершения игровой карьеры. Вместе с «Белыми Медведями» он выиграл бронзу чемпионата МХЛ 2017/2018, а в мае 2019-го стал главным тренером команды. В качестве наставника молодежной команды Алексей Заварухин дважды проходил первый раунд плей-офф МХЛ, однако в сезоне 2019/2020 розыгрыш Кубка Харламова был отменен из-за коронавируса, а на следующий год челябинцы не смогли пройти казанский «Ирбис».