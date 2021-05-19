Алексей Тертышный вернулся в тренерский штаб «Трактора»

Наставником «Челмета» стал экс‑ассистент Анвара Гатиятулина Максим Смельницкий

В тренерских штабах «Трактора» и «Челмета» произошла рокировка. С поста главного тренера клуба ВХЛ в ассистенты Анвара Гатиятулина переведен Алексей Тертышный. «Челмет», в свою очередь, возглавит бывший помощник наставника «Трактора» Максим Смельницкий. Об изменениях в тренерских штабах в среду, 19 мая, ИА «Первое областное» рассказали в пресс-службе «черно-белых».



«Алексей Тертышный вошел в тренерский штаб „Трактора“, где будет отвечать за игру нападающих. Место главного тренера „Челмета“ займет Максим Смельницкий, который в прошлом сезоне работал с Анваром Гатиятулиным. Он продолжит карьеру с действующим тренерским штабом челябинцев в ВХЛ»,— пояснили в «Тракторе».

Напомним, в прошлом сезоне Алексей Тертышный привел фарм-клуб «Трактора» к девятому месту по итогам регулярного чемпионата, что стало лучшим результатом за все время выступления в ВХЛ. Максим Смельницкий, в свою очередь, не в первый раз становится главным тренером «Челмета». Он уже возглавлял команду ВХЛ в сезоне 2019/2020. Кроме того, специалист руководил «Белыми Медведями» и выигрывал с командой бронзу МХЛ. Еще два раза наставник добирался до третьего места молодежного чемпионата как помощник Анвара Гатиятулина.