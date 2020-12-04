650 матчей в КХЛ провел нападающий «Трактора» Игорь Полыгалов

Юбилейный поединок прошёл в Риге против «Динамо».

3 декабря в Риге состоялся матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором встречались местное «Динамо» и челябинский «Трактор». «Чёрно-белые» этот поединок выиграли со счётом 4:3, но отметился он и ещё одной важной цифрой.

Прошедший матч стал юбилейным для нападающего «Трактора» Игоря Полыгалова. Он провёл 650 игр в Континентальной хоккейной лиге.

«Игорь Полыгалов является воспитанником пермского „Молота“. В 2002-м году форвард начал профессиональную карьеру в родном „Молоте-Прикамье“, где выступал вплоть до конца сезона 2005/06. Следующие два года нападающий провёл в череповецкой „Северстали“. В сезоне 2008/09 Полыгалов оказался в „Нефтехимике“ и следующие девять лет играл в Нижнекамске. После чего форвард перебрался в „Трактор“, где под руководством Анвара Гатиятулина стал бронзовым призёром чемпионата КХЛ 2017/18», — сообщили в пресс-службе челябинского хоккейного клуба.

Перед стартом регулярного чемпионата сезона 2019/20 Игорь Полыгалов перешёл в московское «Динамо». Проиграв там лишь год, он вновь вернулся в «Трактор» к Анвару Гатиятулину. В текущем сезоне 34-летний форвард провёл 30 матчей, набрав в них 8 очков, забив 2 шайбы и отдав 6 результативных передач.

Всего за 650 матчей в КХЛ он записал в свой актив 255 очков (127 шайб и 128 передач).