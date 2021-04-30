17 игроков системы «Трактора» получили квалификационные предложения

В список включены как молодые, так и опытные хоккеисты

Челябинский «Трактор» сделал квалификационные предложения 17-и игрокам своей системы. Об этом клуб объявил в пятницу, 30 апреля.



За день до открытия рынка свободных агентов КХЛ предложения от «Черно-белых» получили вратарь Сергей Мыльников, защитники Марк Рубинчик, Игорь Чибриков, Игорь Исаев, Глеб Бабинцев, Данил Мокрушев, Богдан Жиляков, Дмитрий Алексеев, а также нападающие Данил Зиновьев, Никита Язьков, Марсель Шолохов, Иван Ширяев, Дмитрий Шешин, Александр Тридчиков, Александр Подкорытов, Константин Лукин, Андрей Ерофеев.

«Квалификационное предложение — это предусмотренный Регламентом способ закрепить за клубом приоритетное право на заключение нового соглашения с хоккеистом. Работа в этом направлении продолжается», — сообщили представители челябинской команды.

Напомним, в субботу, 1 мая, в КХЛ открывается рынок свободных агентов. По неподтвержденной информации в команду может прийти целый ряд новых игроков. В их числе — нападающий системы «Торонто Мейпл Лифс» Кенни Агостино, а также хоккеисты омского «Авангарда» Андрей Стась и Алексей Потапов. Кроме того, челябинскую команду может покинуть голкипер Иван Федотов. По слухам, интерес к стражу ворот проявляет ЦСКА.