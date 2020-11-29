«Трактору» не удалось выиграть у «Нефтехимика» заключительный осенний матч

Всего в матче было заброшено восемь шайб.

29 ноября в Нижнекамске состоялся заключительный осенний матч для команд КХЛ «Нефтехимик» и «Трактор». Оба клуба, находясь на разных концах турнирной таблицы Восточной конференции, показали действительно зрелищный матч.

«Голевую волну» создали игроки «Нефтехимика» уже на второй минуте игры, когда Либор Гудачек смог «пробить» вратаря «Трактора» Ивана Федотова. Вторая шайба в его владения зашла на 24-й минуте после броска Булата Шафигуллина. Затем в сетке ворот челябинской команды на 35-й минуте матча оказалась и третья шайба — её автором стал Марат Хайруллин.

«Трактору» понадобилось большое количество времени, чтобы забросить свой первый гол. Он случился на 38-й минуте, а автором этой шайбы стал Вячеслав Основин. Затем на 40-й минуте игры капитан «чёрно-белых» Сергей Телегин уменьшил разрыв в счёте, забросив вторую шайбу в ворота, которые защищал Евгений Иванников. Этому поспособствовало численное преимущество, заработанное накануне челябинцами.

Только на 46-й минуте игрок «Нефтехимика» Павел Порядин оформил четвёртый гол в ворота челябинской команды. Ответом ему стала заброшенная на 59-й минуте игры шайба от Лукаша Седлака , который отличился в момент, когда «Трактор» был в меньшинстве. Чтобы попытаться забросить ещё одну шайбу и увести игру в овертайм, тренерский штаб «чёрно-белых» заменил вратаря на полевого игрока. Это лишь сыграло на руку «Нефтехимику», где Либор Гудачек забросил шайбу в пустые ворота.

Таким образом матч «Нефтехимика» против «Трактора» завершился со счётом 5:3. Следующую игру челябинцы проведут во вторник, 1 декабря. Они отправятся в Нижний Новгород, чтобы сыграть с местным «Торпедо»

«Нефтехимик» (Нижнекамск) 5:3 «Трактор» (Челябинск) (1:0, 2:2, 2:1)

Голы:

1:25 Либор Гудачек, «Нефтехимик», 1:0

23:54 Булат Шафигуллин, «Нефтехимик», 2:0

34:43 Марат Хайруллин, «Нефтехимик», 3:0

37:22 Вячеслав Основин, «Трактор», 3:1

39:33 Сергей Калинин, «Трактор», 3:2

45:31 Павел Порядин, «Нефтехимик», 4:2

58:02 Лукаш Седлак, «Трактор», 4:3

58:41 Либор Гудачек, «Нефтехимик», 5:3

Статистика матча: Броски: 35-64; Броски в створ: 25-33; Голы: 5-3; Вбрасывания: 19-29; Блокированные броски: 17-4; Силовые приемы: 9-6; Время в атаке: 06:59-15:29; Штраф: 6-18.