«Трактор» впервые с 2018 года сумел обыграть ХК «Автомобилист» из Екатеринбурга

Исход встречи решился в овертайме.

Вечером 26 ноября в Челябинске состоялся очередной матч регулярного чемпионата КХЛ. Только это было принципиальное противостояние — «уральское дерби», ведь на льду встретились «Трактор» и «Автомобилист» из Екатеринбурга. Всю игру можно описать одним словом «догонялки»: команды постоянно догоняли друг друга в счёте. Поэтому игроки смогли поставить точку лишь в овертайме.

Первый период прошёл активно, особенно «хозяйничали» челябинцы, постоянно нагружая бросками молодого голкипера «Авто» Владимира Галкина. Поэтому первую шайбу всё-таки забили именно «чёрно-белые». На 16-ой минуте, находясь в численном преимуществе, счёт «распечатал» форвард «Трактора» Лукаш Седлак. Только ровно через минуту нападающий «Автомобилиста» Алексей Макеев, также имея две минуты игры в большинстве, сумел «пробить» голкипера Ивана Федотова, сравняв счёт.

Во втором периоде от команд также было заброшено по одной шайбе. На 31-ой минуте команду «Автомобилист» вперёд вывел защитник Георгий Белоусов, затем уже форвард «Трактора» Томаш Гика на 34-ой минуте сравнял цифры на табло.

В третьей двадцатиминутке команды также шли нос к носу: сначала отличился игрок обороны «Авто» Питер Холланд, уведя свою команду вперёд на 49-ой минуте, а нападающий «чёрно-белых» Понтус Оберг сумел вывести игру в овертайм, сравняв счёт на последней, 60-ой минуте, основного времени игры.

Дополнительные пять минут игрового времени были назначены для выявления победителя в этой по-настоящему захватывающей схватке. Связка Бэйлен-Бывальцев-Калинин очень технично обыграла соперников. В результате чего капитан «Трактора» Сергей Калинин смог поразить ворота «Авто», которые мастерски защищал молодой голкипер. Таким образом, сложная, но интересная игра «Трактора» против «Автомобилиста» завершилась со счётом 4:3 ОТ.

Следующий матч «чёрно-белые» проведут в воскресенье, 29 ноября. На выезде подопечные Анвара Гатиятулина сразятся с «Нефтехимиком» из Нижнекамска.

«Трактор» (Челябинск) 4:3 ОТ «Автомобилист» (Екатеринбург) (1:1; 1:1; 1:1, 1:0)

Голы:

15:43 Лукаш Седлак, «Трактор», 1:016:47 Алексей Макеев, «Автомобилист», 1:130:42 Георгий Белоусов, «Автомобилист», 1:233:44 Томаш Гика, «Трактор», 2:248:48 Питер Холланд, «Автомобилист», 2:359:02 Понтус Оберг, «Трактор», 3:361:09 Сергей Калинин, «Трактор», 4:3 ОТ

Статистика матча: Броски: 62-42; Броски в створ: 35-19; Голы: 4-3; Вбрасывания: 26-32; Блокированные броски: 14-15; Силовые приемы: 15-15; Время в атаке: 15:03-09:50; Штраф: 6-10.

