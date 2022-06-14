На гранты губернатора Челябинской области подано 502 заявки

Часть из них поступили от жителей других регионов

Накануне завершился прием заявок на первый в 2022 году конкурс губернаторских грантов. Подано 502 заявки: 35 — из муниципалитетов Челябинской области и 17 проектов из других регионов, сообщает пресс-служба Фонда поддержки гражданских инициатив Южного Урала.

«В ближайшие дни заявки будут проходить валидацию, то есть проверку на соответствие критериям конкурса. Потом проекты, прошедшие регистрацию, будут отправлены на независимую экспертизу», — уточняют в пресс-службе.

Заявки поступили на все 13 грантовых направлений конкурса. Самые популярные направления: наука, образование, просвещение; охрана здоровья граждан; проекты в области культуры и искусства.

Если не брать во внимание миллионный Челябинск, то больше всего заявок на конкурс прислали жители Магнитогорска, Миасса и Златоуста.

Победители конкурса станут известны не позднее 20 июля, а уже с 1 августа начнется реализация проектов.