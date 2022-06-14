Накануне завершился прием заявок на первый в 2022 году конкурс губернаторских грантов. Подано 502 заявки: 35 — из муниципалитетов Челябинской области и 17 проектов из других регионов, сообщает пресс-служба Фонда поддержки гражданских инициатив Южного Урала.
«В ближайшие дни заявки будут проходить валидацию, то есть проверку на соответствие критериям конкурса. Потом проекты, прошедшие регистрацию, будут отправлены на независимую экспертизу», — уточняют в пресс-службе.
Заявки поступили на все 13 грантовых направлений конкурса. Самые популярные направления: наука, образование, просвещение; охрана здоровья граждан; проекты в области культуры и искусства.
Если не брать во внимание миллионный Челябинск, то больше всего заявок на конкурс прислали жители Магнитогорска, Миасса и Златоуста.
Победители конкурса станут известны не позднее 20 июля, а уже с 1 августа начнется реализация проектов.В 2022 году на поддержку социальных инициатив в Челябинской области будет потрачено более 250 млн рублей.
Ранее стало известно, что Челябинская область получила рекордное количество президентских грантов. Большая часть победивших проектов связана с охраной здоровья и социальной защитой южноуральцев.
Один из самых дорогостоящих проектов связан с формированием службы ранней помощи для детей с расстройством аутистического спектра. Им совместно с властями Челябинской области занимается некоммерческая организация «Звездный дождь». На проект выделят более 9 млн рублей.