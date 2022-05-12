Инженеры Южно-Уральского государственного университета работают над созданием семейства аэродромных машин для всесезонного обслуживания взлетно-посадочных полос. Спецтехника на основе отечественных комплектующих полностью заменит импортную и обеспечит бесперебойную работу аэропортов в любую погоду. Опытный образец будет готов к концу года. Об этом сегодня, 12 мая, сообщили в пресс-службе ЮУрГУ.
«Челябинские инженеры участвуют в конструировании оборудования для подметально-продувочных машин. Производство этой техники станет импортонезависимым на 95%. Высокотехнологичное производство комплекса аэродромных машин нового поколения начнет завод „СпецАгрегат“ в Миассе», — рассказали в пресс-службе вуза.
Линейка представлена тремя видами аэродромных машин: подметально-продувочная, поливомоечная и плужно-щеточная с раздачей твердого реагента. Техника полностью заменит импортные машины из Норвегии, Швейцарии и Германии.
«Сейчас сложилась ситуация, при которой существующая отечественная техника уже давно устарела, а все используемые современные аэродромные машины импортного производства. Миасский завод поставил задачу это исправить. Мы находимся на завершающей стадии», — отметил директор Центра компьютерного инжиниринга ЮУрГУ Сергей Таран.
Ожидается, что производимая техника будет на 30% дешевле импортной — почти все комплектующие производятся в Миассе. Уже в конце апреля будет представлена первая поливомоечная машина на шасси автозавода «Урал» — аналог модели Schmidt-компакт на базе «Мерседеса». До конца этого года планируется завершить проектирование и создать опытный образец подметально-продувочной машины. Испытания техника пройдет в аэропорту Курчатов.
Со следующего года завод будет выпускать эти автомобили и поставлять их организациям, которые занимаются обслуживанием аэропортов. Планируется производить по 200 машин в год.
Проект выполняется в рамках постановления правительства РФ о развитии кооперации российских образовательных организаций высшего образования, государственных научных учреждений и промышленных предприятий. Деньги на разработку — 188 миллионов рублей — выделило Минобрнауки России.
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