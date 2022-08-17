Челябинец бесплатно кормит почти 5 тысяч жителей ЛДНР в неделю

Валерий Долгополов показал Первому областному информагентству производство и рассказал, зачем занимается благотворительностью

Недавно в Челябинск из Донбасса вернулся руководитель крупной всероссийской благотворительной организации «Пища жизни» Валерий Долгополов. Он вместе с волонтерами каждую неделю бесплатно кормит горячими обедами десятки тысяч нуждающихся в России и городах ЛДНР. Корреспонденту ИА «Первое областное» удалось побывать в цехе, где производят и фасуют растворимую продукцию «Пищи жизни»: борщи, уху, гороховые супы, гречку и пюре.

С Валерием сейчас трудно договориться о длинной и непринужденной беседе, особенно в Челябинске: с началом спецоперации на Украине работы у его организации прибавилось. Он и сам с апреля буквально живет в ЛНР, где вместе с соратниками трижды в неделю доставляет обеды для примерно полутора тысяч человек.

У людей, постоянно находящихся под обстрелами, часто либо нет возможности покупать достаточное количество продуктов, либо негде готовить. А «Пища жизни» и создавалась для помощи в таких ситуациях. Благотворительный фонд с таким названием основали еще в 1988 году для помощи пострадавшим от землетрясения в Армении. Тогда неравнодушные объединились, чтобы ежедневно обеспечивать людей горячим питанием. Затем — работа в Грозном в 1995—1996-м. Потом — в Цхинвали в 2008—2009-м. Помогали и с ликвидацией пожара в Липецке, и с устранением последствий наводнения на Алтае.

За долгие годы из группы добровольцев выросла всероссийская организация. Руководителем с начала нулевых был уроженец Челябинска Валерий Долгополов. Головное отделение, как принято для объединения федерального масштаба, было в Москве. Но в 2019-м Валерию пришлось вернуться в родной город: пожилой матери нужен был уход, а у самого благотворителя обнаружилась онкология (позже перенес операцию, все обошлось). Руководить ему предложили из Челябинска, с тех пор в столице Южного Урала головное отделение межрегиональной благотворительной организации, присутствующей в 44 городах России, а также в Алчевске (ЛНР).

Цель всегда была одна — накормить голодных. Но к нынешней концепции растворимой еды пришли относительно недавно.

«В разгар пандемии коронавируса я почувствовал, что времена настали тяжелые. А одна из главных задач — кормить людей оперативно. Тогда я стал размышлять над производством экспресс-питания», — рассказывает Валерий.

Благотворитель взял в банке кредит на миллион рублей и сделал к своему дому пристрой — «лабораторию», как ее называет Валерий. Была четкая цель — суметь сделать вкусные блюда, но так, чтобы они были в форме порошка в маленьких пакетиках, а при заливании кипятком — превращались в привычную еду. Нюанс: блюда должны были быть вегетарианскими. Это принципиальный мировоззренческий вопрос Валерия.





«Я по вечерам включал успокаивающую музыку, садился за весы, как художник за мольберт, и начинал „ваять“ — придумывал рецептуры, дегустировал. Давал друзьям несколько вариантов, какой всем понравился — идет в производство», — делится руководитель «Пищи жизни».

Все пакетированные продукты сертифицировались и получали необходимые документы. Друзья помогли с закупкой оборудования, и началось производство пакетированных смесей. Ассортимент со временем увеличивался, сейчас в брендированных картонных упаковках можно найти по 10 или 15 пакетиков (порций) картофельного пюре, гречи, борща, горохового супа или вегетарианской ухи. Для последней, к слову, вместо рыбы используют специальные водоросли.





Недавно у «Пищи жизни» в Челябинске появился полноценный (пусть и арендуемый) цех — помещение на первом этаже пятиэтажки со складом для сырья, производственной комнатой и помещением для готовой продукции.





Тут делают экспресс-питание по технике экструдирования — превращения крупы под высоким давлением в хлопья.

Процесс непосредственно производства довольно прост: сырье, например измельченную морковь, крупы и специи, взвешивают и высыпают в смеситель. Готовый микс загружают в фасовочно-упаковочную машину, откуда выезжают наполненные мешочки. Цена производства одной такой порции — в районе 30 рублей.









Концепция «залей кипятком перемолотую смесь и получи обед за 5 минут» напоминает знакомую многим лапшу или пюре быстрого приготовления из магазина. Технология производства аналогичная, но разница в том, что Валерий использует только натуральные продукты, не применяя при этом усилители вкуса.





Кроме того, по словам руководителя «Пищи жизни», всю продукцию раздают бесплатно. И жителям ЛДНР, и нуждающимся в российских городах, в том числе в Челябинске.

Валерий Долгополов сказал, что занимается всем этим бескорыстно, исходя из убеждений о необходимости провести жизнь в помощи окружающим. Деньги при этом в основном приходят в виде пожертвований от неравнодушных.

Средства нужные серьезные: на порцию горячего питания для одного человека уходят около 100 рублей: суп, гарнир, фрукты, спички, конфеты детям. Но и жертвуют многие, вплоть до довольно серьезных компаний. Одна из таких, из Сочи, недавно перевела два миллиона рублей.

Помогает и государство.

«Губернатор Челябинской области откликнулся на нашу просьбу. Поскольку мы в ЛНР возим еду под обстрелами по разбитым дорогам, две машины мы уже угробили. Алексей Текслер решил нам подарить грузопассажирскую „Газель NEXT“», — делится благотворитель.

После встречи с главой Челябинской области Валерий Долгополов вновь отправится в зону боевых действий. Планирует провести там всю зиму. Это тяжелое, говорит, время — когда костер уже людям не развести, поэтому особенно необходимо помогать с горячим питанием.