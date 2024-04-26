Звук бесконечности и космоса: в чем уникальность гонг-медитации

Мы поговорили с практикующим мастером телесной терапии

В современном мире, когда у нас практически нет способов для того, чтобы отключиться от бесконечной суеты, и ритм жизни с каждым годом ускоряется, необходимо находить время, чтобы остановиться и дать своему телу и мыслям отдохнуть. Все большую популярность сейчас приобретают разные духовные практики: медитация, гвоздестояние, аффирмации и др. О такой практике, как гонг-медитация, корреспондент ИА «Первое областное» поговорила с практикующим мастером телесной терапии Дарьей Галяудиновой.



Гонг-сессии пока не так популярны, как, например, гвоздестояние, но они тоже несут пользу для человека.





Впервые звуки гонга Дарья услышала на Аркаиме и тогда же решила обучиться этому делу у местного мастера.

«Главное отличие от любой другой практики — это наличие музыкального инструмента, в нашем случае гонга. Он звучит на определенных частотах, дает определенные вибрации, и, когда человек слышит звук гонга, у мозга нет подходящего паттерна, чтобы этот звук распознать», — объясняет Дарья.

Звук получается настолько уникальным, что на какое-то мгновение человека может даже охватить тревога и паника.





Одна из главных задач гонг-медитации — дать человеку расслабиться и перезагрузиться. Она подходит для людей, которые никогда не занимались телесными практиками и для них подобный опыт происходит впервые.

«Люди, которые далеки от каких-то духовных, телесных практик, могут прийти, лечь, укрыться пледом и провести этот час с пользой для своего состояния, для своего тела и ума. Потому что вибрации гонга все сами делают за нас», — рассказывает Дарья.

Главное во время гонг-медитации — отключить чувство контроля и не пытаться вслушиваться.

«Важно его реально чувствовать, своими вибрациями он проникает в каждую клеточку тела, и уже через несколько минут можно войти в состояние глубокого расслабления, медитативного состояния — тогда и происходит то самое волшебство, которое так завораживает многих и что привлекает в гонг-медитации», — поясняет Дарья.

Многие сравнивают этот звук со звуком бесконечности, звуком космоса. Человек, погруженный в эту атмосферу, оказывается в состоянии тотальной расслабленности, и в этот момент у него происходит эмоциональное освобождение.





Примечательно, что никакая звукозапись не способна передать настоящего звучания гонга.

Также в своих практиках Дарья использует и другие инструменты, например такие, которые воссоздают шум дождя или океана.