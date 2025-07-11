Зрители первого дня челябинского «Курчатов феста» побывали в разных эпохах и вымышленных мирах

Больше трех с половиной тысяч челябинцев на три часа объединила музыка

Первый день «Курчатов феста» в Челябинске собрал больше трех с половиной тысяч зрителей. Опенэйр-фестиваль, который проводится уже в третий раз, стал заметным культурным событием для региона. Чего стоит только состав артистов и афиша: там легендарные имена и мелодии, вполне претендующие на место в вечности. О том, как принимает музыкальную прививку далеко не суровый Челябинск, — в нашем фоторепортаже.





Как ученые, способные из разрозненных частиц догадок и гипотез через пробы и ошибки прийти к великим открытиям, так и великие композиторы способны из хаоса звуков создать вечные гармонии в музыке, отметил, открывая концерт, известный ведущий музыковед Юлиан Макаров. Он сразу предупредил: всех присутствующих ждет настоящее путешествие — по разным эпохам и сказочным мирам.





Открыло программу одно из самых чарующих и ярких сказаний о древнем Востоке в русской музыке — симфоническая сюита «Шехеразада», совместный проект актрисы театра и кино Дарьи Мороз и художественного руководителя Московского симфонического оркестра Ивана Рудина на музыку русского композитора Николая Римского-Корсакова.





«Шахерезада для меня — это квинтэссенция женской природы: мощи, ласки, любви, темперамента, ума, страсти. Это не первая наша работа с Иваном Рудиным, но определенно самая темпераментная и в то же время очень нежная, даже любовная. И музыка! В этом спектакле она — главная! Она мощнейшей волной выносит в зал, и хочется, знаете, соответствовать, на этой волне как-то серфить по пространству зала», — призналась артистка после выступления.

Полтора часа сказок пролетели на одном дыхании. Зрители эту волну энергии от Дарьи и Челябинского симфонического оркестра подхватили и вернули горячими аплодисментами.





Шедевры классической музыки великих композиторов прозвучали во втором отделении концерта в исполнении Государственного симфонического оркестра Челябинской области под управлением художественного руководителя и главного дирижера Алексея Рубина.





Он, кстати, впервые участвует в «Курчатов фесте» лично. Перед выступлением мы спросили его об ожиданиях.

«Не буду скрывать, концерт на открытом воздухе — это всегда компромисс по звуку, ведь обычно акустика зала — это тоже инструмент для оркестра. И конечно, мы не можем передать на открытом воздухе все тонкости, полутона, которые мы могли бы передать в зале. Но концерт на открытом воздухе — это экстерьер, это дополнительный антураж: природа, закат. И это немножко другие эмоции. Их даже сравнивать просто некорректно», — сказал он.





Он признался в любви городу: «Челябинск — чудесный город!» — и отметил, что ни разу не пожалел, что принял предложение возглавить оркестр.





«Люди за три года полюбили этот фестиваль — об этом говорят продажи билетов. А для артиста, я могу сказать точно, выступать в полном зале — это другое ощущение, это другая энергетика. Кто бы что ни говорил, когда ты видишь 3,5 тысячи человек, то это совсем другой градус, другие эмоции. И мы подобрали для этого опенэйра такую же красочную программу, и я уверен, что все зрители унесут с собой это тепло, которое будет согревать их весь год».





И во втором отделении было действительно тепло, красочно и ярко — более чем, несмотря на постепенно сгущавшиеся сумерки: сначала озорной — да-да, именно озорной и хулиганистый! — Шостакович, затем темпераментный Артуро Маркес с его Данцоном № 2 и, наконец, легендарный Леонард Бернстайн с симфоническими танцами из мюзикла «Вестсайдская история».





Кстати, Бернстайн, кажется, стал чуть роднее челябинскому зрителю благодаря не только зажигательному исполнению челябинских музыкантов, но и ведущему концерта Юлиану Макарову.

«Я обожаю теорию знакомства через рукопожатия. Я не знал Леонарда Бернстайна, его не стало 35 лет назад, в 90-м году. Но! Я знаком с Леонардом Бертстайном через одно рукопожатие — и этот человек совсем недавно был в Челябинске и принимал участие в фестивале Дениса Мацуева. Его зовут Владимир Теодорович Спиваков. Более того, Владимир Теодорович даже хвастался мне дирижерской палочкой, которую ему подарил Леонард Бернстайн», — рассказал ведущий.

Так что теперь все, кто был на «Курчатов фесте», могут сказать, что знакомы с Бернстайном через пару рукопожатий.

Кстати, оркестрантам в Вестсайдской истории приходится не только играть, но и отчасти танцевать. И под конец музыканты разогрелись так, что вскакивали со своих мест и музицировали кто во что горазд. И это было, как и обещал Алексей Рубин, легко и весело. И ярко.





Сегодня, 11 июля, звезды мировой оперной сцены, прима Хибла Герзмава и тенор Олег Долгов, также выступят на сцене на площади Науки. Вместе с Государственным симфоническим оркестром Челябинской области под управлением Алексея Рубина они представят арии и дуэты Пуччини, Верди и Чилеа.