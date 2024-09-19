Значит, музыка идет к тебе! Челябинская филармония обсуждает внедрение новых форматов взаимодействия со зрителем

В филармонии обсуждают открытые репетиции

Искать новые форматы, убирать барьеры, объяснять и общаться — такие задачи ставит перед собой новый худрук Челябинского государственного симфонического оркестра Алексей Рубин. Своими планами он поделился в ходе открытия 88-го сезона Челябинской филармонии.

«Я считаю, что вообще нам надо стараться максимально убрать барьер между музыкантами и зрителями. Что имею в виду. Музыка — это такой опыт, такой язык, который, может быть, не всегда сразу воспринимается, что мы хотим ею донести. Поэтому, я считаю, наша задача — это общение с аудиторией. Это поиск каких-то новых форматов общения, начиная от открытых репетиций, заканчивая встречами с зрителями. Я считаю, очень важно вместе со зрителем это исследовать, вместе получать эмоции», — рассказал Алексей Рубин.

Отметим, в этом году коллективы филармонии значительно обновили репертуар, на новый сезон заявлено более 20 премьер. Ожидаются гастроли именитых коллективов.

«Обещаю: продолжим удивлять наших замечательных слушателей. Будут и новые детские программы, и новые программы для любителей серьезной хоровой музыки. Обязательно будут программы, уже полюбившиеся всем, такие как саундтреки к фильмам и „Сказка о попе и работнике его Балде“, и многие другие», — рассказала худрук Камерного хора имени Валерия Михальченко Ольга Селезнева.

Открылся 88-й сезон торжественно и ярко. В исполнении симфонического оркестра и камерного хора имени Михальченко прозвучала знаменитая оратория Карла Дженкинса «Вооруженный человек» с не менее знаменитым подзаголовком «Месса мира».

Все 13 частей произведения — и без того выразительные до мурашек — были дополнительно «проиллюстрированы» спиной (и лицом, конечно, тоже, но зритель обычно его не видит) дирижера: за пультом был Александр Сладковский.

Он признался, что для него большая честь открывать новый сезон.

«Очень почетно открывать сезон. Я с удовольствием приехал поработать. У вас чудесный оркестр, замечательный хор. Всегда мечтаю о том, чтобы концерты, которые я дирижирую, надолго запоминались», — рассказал он.

И надо сказать, что этот концерт-открытие точно запомнится. Оратория, написанная Карлом Дженкинсом по заказу британского Королевского оружейного музея, посвящена жертвам войны в Косово. Помимо традиционных частей, композитор использовал в музыке различные молитвы, тексты из древнеиндийского эпоса, а также фрагменты произведений Киплинга, Теннисона, японских поэтов.

Это произведение — призыв к миру, уважению и сохранению своеобразия разных народов. И начинается «Месса» с топота солдатских сапог — это идет армия. Слышен грохот барабанов. А потом — тишина, среди которой муэдзин призывает на молитву мусульман, а потом — христианские молитвы: воины просят бога благословить их на битву за Отечество. Дженкинс показывает образ благородной войны, романтизированной войны.

Но война — это ад. В шестой части начинается настоящая канонада с грохотом орудий и ревом труб. Апофеоз войны — полный ужаса и криков погибающих. И снова — тишина. Секунды полной тишины, после чего солирующая труба играет мелодию, которую в Англии исполняют на военных похоронах. И сразу вслед за этим очевидец рассказывает о гибели Хиросимы.

И все же последняя часть оратории — про надежду. Надежду на преображение человечества, на жизнь без войны. И напоминание, что мир — лучше.

Зрителей предупредили: между частями никаких аплодисментов. Поэтому все овации — больше 10 минут — артистам подарили в конце.

88-й сезон Челябинской филармонии открыт. Музыка ждет!