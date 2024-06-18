Жительница Южноуральска делает игрушки по фотографиям умерших животных

Делимся фотографиями реалистичных фигурок

Екатерина Каменко последние два года создает игрушки: собак, кошек, лис, мифических животных. Застывшие миниатюрные животные быстро набрали популярность у жителей области. Кто-то хочет порадовать себя копией любимца, кто-то — увековечить память ушедшего на облака преданного друга. История о необычном увлечении, живых глазах и навеки застывших хвостатых — в нашем материале.

Делать игрушки в смешанной технике Екатерина решила спонтанно: однажды наткнулась на иностранный канал, где девушка делала разных ярких и необычных фэнтезийных монстров, и захотела такого зверька себе. А потом подумала: «Почему бы не сделать самой?» И так начала создавать своих первых пушистых собак и кошек. Вдохновителями Екатерины стали в первую очередь ее собаки.

Учиться всему пришлось самостоятельно: и созданию проволочных каркасов, и работе с полимерной глиной, и обшивке из искусственного меха. Каждую мордочку девушка лепит вручную и не использует никаких силиконовых форм. Так животные получаются один в один как их прототипы. Каждая игрушка может менять позы: сидеть, стоять, лежать, у них гнутся лапы и хвост. Создаются такие игрушки от пяти дней до трех недель, в зависимости от сложности и размера. Например, самая простая работа, небольшой брелок, похожий на «смешарика», готовится за три-четыре дня. А вот самые объемные и продолжительные по работе игрушки достигают 17 сантиметров в холке.

Огромной популярностью пользуются собаки, причем бордер-колли. Екатерина шутит, что 2023 год у нее был годом этой породы. Также часто заказывают «шаробрелочки».

Люди в основном заказывают не абстрактных животных из интернета или мифических зверей, а своих любимцев. Для этого присылают фотографии и видеозаписи, где демонстрируют своих пушистых друзей с лучших сторон. Но бывают ситуации, когда много снимков прислать не получится.

Многие из нас теряли своих любимцев. К сожалению, их век короче человеческого, и однажды с хвостатыми приходится проститься. Чтобы память о дорогом друге осталась навсегда, жители Челябинской области обращаются к Екатерине.

«Такие работы всегда сильно трогают душу, и они для меня считаются самыми сложными, как технически, так и морально», — делится мастер.

Кому-то такие игрушки кажутся жуткими и пугающими. Кто-то не понимает, зачем бередить и так глубокие раны, оставленные уходом животного. В интернете можно встретить много видеозаписей, где людям дарят копии умерших питомцев. После такого «подарочка» горькими слезами заливаются даже самые мужественные грозные бородачи. Невольно возникает вопрос:

«А нужен ли такой презент человеку? Пережить смерть любимого друга — тяжелый и болезненный этап. Видеть его неживую копию изо дня в день и не мочь позвать, подержать на ручках, выйти с ним погулять и услышать его лай или мурчанье — не делает ли это еще хуже человеческой психике?»

Екатерина Каменко считает, что такие игрушки — способ хозяев сохранить память о своем питомце. Такие фигурки заказывают реже, чем по фото живых. Но когда они уйдут, у человека навсегда останется частичка преданности, любви и воспоминаний. И кажется, что они обязательно посмотрят на владельцев своими живыми глазами, громко пролают, вильнут хвостом, и чары феи Екатерины спадут. А любимец вновь оживет.