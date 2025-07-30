Жительница Копейска «рисует» картины при помощи иглы

Во всемирный День вышивки узнали о качествах, которые нужны для такого хобби, и неписаных заповедях вышивальщиц

Любое рукоделие требует усидчивости, выдержки, терпения, но кажется, именно вышивка требует этого вдвойне и втройне. Даже на небольшую виньетку надо много сил. А ведь некоторые, как жительница Копейска Елена Сенько, вышивают настоящие картины. О том, сколько времени она тратит на свое хобби, и неписаном кодексе вышивальщиц, мастерица рассказала ИА «Первое областное».

Елена признается, в детстве не вышивала — только наблюдала, как это делает бабушка, из-под рук которой выходили роскошные цветы, сделанные стежками.

«Бабушка вышивала без всяких схем, из головы, интуитивно. Я и тогда удивлялась, а сейчас, когда сама столько лет этим занимаюсь, могу реально оценить, какой это был огромный труд: все удержать в голове, нигде не ошибиться, ничего не перепутать», — говорит Елена.

Сама она пришла к вышивке не сразу, в несколько приемов.

«Оба раза это связано с больницами — так вышло. Сначала пыталась вышивать во время беременности — посмотрела на девчонок в палате, купила набор, начала, но потом потеряла ребенка, и эту вышивку оставила там, бросила. И не думала, что когда-нибудь вернусь. Это был 2004 год. А в 2011-м заболела свекровь, в больнице она увидела, как вышивала девушка, попросила ей купить попробовать. После выписки попыталась, но так и не сделала ни одного крестика, не зацепило. А когда свекровь скончалась, я взялась за эту ее брошенную работу — будто в наследство. И меня затянуло», — рассказывает Елена.

Да так сильно затянуло, что начинающая мастерица не побоялась взяться за метровую картину. И не бросила, даже когда посчитала все крестики и прикинула, сколько времени займет работа:

Размер картины 107х70 см

«Я посчитала, что если хотя бы одну ниточку в день буду вышивать, на все про все уйдет 8 лет. Ну, что делать — начала. Муж специально под нее соорудил мне удобные пяльцы. Делала каждый день понемножку, но все-таки больше, чем одну ниточку. И в итоге я вышила эту девушку на фоне океана за три года, два месяца и один день», — рассказывает Елена.

Сегодня эта работа — центральное украшение домашней коллекции: в картинную галерею превратили коридор второго этажа, работы висят в каждой комнате немаленького дома и даже в бане — там шутливые сюжеты про банные радости.

Если картины не висят в доме, значит, висят у кого-нибудь из друзей, знакомых или родных, которые восхищаются способностью Елены вышить что угодно. Причем, с минимальным набором: игла — с тупым концом для мулине и острым — для бисера, канва и пяльцы. Не нужны даже ножницы — все кончики прячутся под шов:

«Есть такой неписаный кодекс вышивальщицы — никаких узелков на изнанке. Все должно быть так же аккуратно, как и на лицевой стороне».

Мастерица любит вышивать людей и в последнее время еще животных, например, сейчас трудится над парой львов — выбор пал на них, потому что она сама Львица по гороскопу. И то, что в работе 35 тысяч крестиков, ее совсем не пугает. Она уже все про себя поняла — хватит и терпения, и усидчивости, да и характер не позволит бросить работу на полпути.

Правда, сегодня уже не получается вот это «ни дня без стежка» — не позволяет зрение. Но все равно несколько раз в неделю Елена берет в руки любимые пяльцы, открывает схему и творит красоту.

А когда завершает очередной шедевр, говорит себе: «Я молодец. И — слава богу, что все закончилось». Но тут же думает: «Так, а что бы вышить еще?!»