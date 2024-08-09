Жители Коркино получили гуманитарную помощь от «Единой России» и Фонда 2020

В ближайшее время ее будут развозить тем жителям Миасса, Копейска и Ленинского района Челябинска, которые уже оставили заявки

Сегодня региональное отделение «Единой России» и Фонд 2020 передали гуманитарную помощь пострадавшим от подтопления жителям Коркино. Людям привезли воду, постельное белье, школьные принадлежности и другие вещи, о которых просили они в своих обращениях.

На месте, где недавно стояла вода, теперь подтопленные дома. Во внутренних двориках люди хранят вещи, которые удалось спасти. Некоторые планируют восстанавливать свои дома, а кто-то теперь готов жить только в квартирах.

Местные жители благодарят за любую помощь, ведь сейчас она нужна им как никогда.

«Сейчас мы привезли 5 тонн воды для жителей Коркино и Еманжелинска. Потому что есть потребность в воде, и мы стараемся ее закрыть», — рассказывает заместитель руководителя регионального исполнительного комитета «Единой России» Владимир Шубин.

Сбор гуманитарной помощи организован по инициативе губернатора Алексея Текслера. Он дал поручение помогать семьям, многодетным семьям, матерям-одиночкам, участникам СВО в такой трудной ситуации.

«Ситуация страшная. Семьи терпят большие потери. Семьи с детьми, у которых скоро начало учебного года, вынуждены жить на съемных квартирах или у родственников. По поручению секретаря реготделения мы собрали для детей школьные наборы», — говорит Владимир Шубин.

Отделения партии есть в каждом муниципалитете, и там можно оставить заявку, добавляет он.

«Сегодня мы большой командой приехали, потому что запросы поступают и отрабатываются на уровне всего региона. Передаем помощь, общаемся с жителями. Здесь важно понимать еще, кому какая помощь необходима будет с точки зрения восстановления домов. Это не последний раз, когда привозим гумпомощь. Главное, чтобы люди понимали, что их запрос будет обеспечен», — рассказала директор Фонда социальных и культурных инициатив 2020 Вероника Ливончик.

Сегодня гуманитарную помощь получили жители Коркино и Еманжелинска. Дальше ее будут развозить тем жителям Миасса, Копейска и Ленинского района Челябинска, которые уже оставили заявки.