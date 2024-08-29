Жители Челябинска заметили тренировку флайбордистов на реке Миасс

Вода плюс трюки плюс ловкие мужчины. Много красоты — в объективе нашего фотокорреспондента

Флайбордисты устроили тренировку на реке Миасс. Полюбоваться на восхитительные трюки повезло прохожим на набережной у филармонии.Много головокружительной красоты — в нашем фоторепортаже.