Жители Челябинска отметили Вербное воскресенье

В храмах прошли торжественные службы

Сегодня, 13 апреля, православные христиане отмечают Вход Господень в Иерусалим, или Вербное воскресенье. В Челябинске тысячи верующих с самого утра отправились в храмы на торжественные службы. Почти все — с веточками вербы. Атмосферу праздника запечатлела фотокорреспондент ИА «Первое областное» Людмила Ковалева.

Верба сегодня повсюду: возле церквей, в самих храмах, в руках прихожан.

Торжественные службы прошли по всех храмах. Главная, которую возглавил митрополит Челябинский и Миасский Алексий, — в Христорождественском кафедральном соборе.

Священнослужители сегодня облачены в зеленые одежды. Литургия — особенная, праздничная. В Вербное воскресенье на ней вместо привычных псалмов «Благослови, душе моя, Господа» и «Хвали, душе моя, Господа» поются праздничные антифоны.

После литургии священнослужители освятили веточки вербы, которые принесли прихожане.

Кстати, прошлогодние веточки нельзя выбрасывать. Их нужно или пустить по реке, или предать огню. Лучшим решением будет принести их в храм, где профессионалы утилизируют прошлогоднюю вербу по всем правилам.

Подробнее о празднике читайте в нашем материале.