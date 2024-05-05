Жителей Челябинска научили звонить в колокола

В городском саду прошел праздник «Пасхальные перезвоны»

Сегодня, 5 мая, в праздник Пасхи в челябинском городском саду имени Александра Пушкина прошел фестиваль «Пасхальные перезвоны». На празднике выступили 13 профессиональных звонарей из разных храмов Челябинской области. Попробовали звонить в колокола и гости праздника, передает ИА «Первое областное».





Научиться звонить в колокола могли все желающие.





Мастера обучали гостей праздника самому простому праздничному перезвону.





Параллельно на других площадках парка проводили интересные квесты об истории Пасхи и ее традициях.





Для маленьких посетителей устроили различные мастер-классы.





Не обошлось и без развлекательной программы: перед гостями сада выступили челябинские артисты и лауреаты конкурса «Пасхальное настроение».





Атмосфера в саду была праздничной.