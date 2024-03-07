Женам и матерям военнослужащих из Челябинской области устроили предпраздничную фотоссесию

Акцию «Твоя весна» провели в Штабе общественной поддержке

«Объединять женщин — это очень важно. Общением в чатах и по телефону не заменить объятий, теплоты взглядов, чувство живой поддержки. Когда ты видишь эмоции, то понимаешь, насколько ты нужен и важен партнеру. Для нас, мам, потерявших своих сыновей — это очень важно. Такие встречи, как сегодня, дают нам понять, что важны и нужны, что о нас помнят и думают. Я встретила здесь много своих знакомых и все с теплотой друг друга встречают и поддерживают»,

— говорит Светлана Лаврентьева.

«Мы должны поддерживать друг друга, на наших женских плечах, как всегда, многое лежит: семья, воспитание и образование детей, забота о родителях. Но в семьях, где мужчины ушли на фронт, защищают страну и выполняют свой гражданский долг, остались без мужского плеча женщины. Конечно, государство помогает им, поддерживает и некоммерческий сектор, и мы — общественные организации. Женщины не должны чувствовать себя оставленными без внимания. Вместе — мы сила, вместе мы победим!»,

— сказала Ирина Текслер.