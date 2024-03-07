В Штабе общественной поддержки Челябинской области сегодня устроили предпраздничные встречи — женам и матерям участников специальной военной операции организовали фотосессии, концерт и даже выставку кошек. Акцию «Твоя весна» провели в преддверии Международного женского дня, с гостьями встретилась и общественный деятель Ирина Текслер, передает корреспондент информагентства «Первое областное».
Гостьи пришли на встречу с детьми и близкими, здесь их окружили вниманием, цветами и живой музыкой. Такая весенняя встреча — повод увидеть близких по духу женщин, обсудить общие, волнующие каждую, темы и найти точки опоры и силы жить, даже если совсем тяжело. Светлана Лаврентьева из Чебаркуля, мама погибшего на Донбассе солдата, рассказала, как создавала чат для матерей бойцов со всей страны.
«Объединять женщин — это очень важно. Общением в чатах и по телефону не заменить объятий, теплоты взглядов, чувство живой поддержки. Когда ты видишь эмоции, то понимаешь, насколько ты нужен и важен партнеру. Для нас, мам, потерявших своих сыновей — это очень важно. Такие встречи, как сегодня, дают нам понять, что важны и нужны, что о нас помнят и думают. Я встретила здесь много своих знакомых и все с теплотой друг друга встречают и поддерживают», — говорит Светлана Лаврентьева.
Ирина Текслер приветствовала всех гостей, она рассказала, как акция «Твоя весна» стала прекрасным поводом для создания предпраздничной и одновременно бережной атмосферы.
«Мы должны поддерживать друг друга, на наших женских плечах, как всегда, многое лежит: семья, воспитание и образование детей, забота о родителях. Но в семьях, где мужчины ушли на фронт, защищают страну и выполняют свой гражданский долг, остались без мужского плеча женщины. Конечно, государство помогает им, поддерживает и некоммерческий сектор, и мы — общественные организации. Женщины не должны чувствовать себя оставленными без внимания. Вместе — мы сила, вместе мы победим!», — сказала Ирина Текслер.
Добавим, что Ирина Текслер рассказала о любви к настольным играм в семье губернатора. Супруга губернатора и общественный деятель накануне Международного женского дня дала большое интервью
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