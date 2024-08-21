Южный Урал принимает молодежный патриотический форум «Челябинск — ДНР. Герои Танкограда. Путь к Победе»

На него съехались гости из разных уголков страны, в том числе из Ясиноватой

В Челябинске торжественно открыли форум городов трудовой доблести. Такой формат — новинка для области и страны. Мероприятие для молодежи должно укрепить связь регионов, новых территорий и показать, что сегодня наша страна — единый механизм, противостоящий угрозам. Открыл форум губернатор Челябинской области Алексей Текслер, заодно он пообщался с делегацией из Ясиноватой.

Площадка проведения форума, Челябинская область, — один из немногих регионов, где находятся сразу три города трудовой доблести: Челябинск, Магнитогорск и Златоуст. В годы Великой Отечественной южноуральцы трудились на оборонных предприятиях, эвакуированных заводах и ковали Победу здесь, в тылу.

«Бессмертен подвиг трудового Танкограда, который дал фронту тысячи танков, самоходок, артиллерийских установок, в том числе „катюш“. Кузницей Победы в годы войны стала легендарная Магнитка. Каждый третий снаряд, выпущенный по врагу, производился из магнитогорской стали, каждый второй танк был одет в магнитогорскую броню. Буквально на днях мы будем открывать стелу города трудовой доблести в Златоусте — оружейном центре России, который бесперебойно снабжал фронт снарядами, пулеметами, пушками и знаменитыми „черными ножами“», — рассказал Алексей Текслер.

По словам губернатора, Челябинская область и сегодня подтверждает славу «опорного края державы», а южноуральцы самоотверженно трудятся в несколько смен, чтобы снабжать нашу армию всем необходимым. К тому же область помогает восстанавливать мирную жизнь в освобожденных городах.

«С 2022 года наши строители восстановили или построили в Волновахе и Ясиноватой свыше 80 объектов, в том числе больницы, детские сады, школы, жилые дома. Ремонтируем дороги, благоустраиваем территории. С этого года после освобождения Авдеевки начали работать в ней», — подчеркнул губернатор.

Также Алексей Текслер пообщался с делегацией из Ясиноватой и пожелал детям из муниципалитета с пользой провести время в Челябинской области.