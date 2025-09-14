Южноуральцы приходят на избирательные участки в сказочных костюмах

Главное условие для голосующих — подтвердить свою личность

Медведи, скоморохи, Баба Яга и Лабубу — на Южном Урале выборы проходят весело. На избирательные участки для голосования жители региона приходят эффектно: коллективы художественной самодеятельности — в концертных костюмах, аниматоры и актеры — в образаъ своих персонажей. В ИА «Первое областнное» сделали подборку самых необычных избирателей.

В Озерске избирательный участок открыли театре кукол «Золотой петушок». Здесь избирателей встречают песнями и небольшим театрализованным представлением.





В Чесменском районе на участок пришел Лабубу. Избиратель в костюме популярного персонажа на несколько секунд он приподнял маску. Так члены комиссии удостоверились в личности голосующего и сверили ее с паспортом. Только после этого Лабубу смог проголосовать.





На избирательный участок № 286 в Пласте пришли проголосовать сказочные герои Баба-яга и Кощей Бессмертный. Это креативят сотрудники местного детского сада. Так они поддерживают своего начальника: возглавляет избирательную комиссию участка 286 заведующая детским садом Жанна Шмидт. Ну, и голосующих порадовали, конечно.





Как пояснили нашему корреспонденту в Центре общественного наблюдения, запрета по внешнему виду избирателей нет. Главное, чтобы гражданин мог подтвердить свою личность.



Настоящий праздник устроили жителям села Париж вокалистки местного ансамбля «Чишмелек». По традиици парижанки не могли не выделиться: они пришли на участок в местный ДК в национальных концертных костюмах. Женщины сначала проголосовали, а затем устроили настоящий концерт. Вот так с душой и креативом проходит третий день выборов в Челябинской области.





Напомним, в 20:00 избирательные участки закроются. у южноуральцев осталось всего несколько часов, чтобы сделать свой выбор. Явка на 10 утра 14 сентября по области пока составила 29,73%.