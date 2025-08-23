Южноуральцы окунулись в историю Отечества на фестивале «Уральская крепость»

Организаторы показали историю становления страны через события разных эпох

Сегодня, 23 августа, в историческом парке «Гардарика» в Сосновском районе состоялся V исторический фестиваль «Уральская крепость». Его посвятили нескольким историческим эпохам нашей страны: гости могли окунуться в события, происходившие как в Древней Руси, так и в годы Великой Отечественной войны, передает ИА «Первое областное».

Организаторы постарались воссоздать яркие события, через которые прошла Россия. Ведь именно через понимание исторических событий в становлении государства появляется любовь к нему, а также формируется антитеррористическое мировоззрение.

Одно из таких событий — бой 181-й советской стрелковой дивизии у польского городка Опатув, произошедший ровно 81 год назад — 23 августа 1944 года. Воссоздали этот эпизод по записи из боевого журнала:

«Задача прежняя — прочно оборонять занимаемый рубеж. Противник на прежнем рубеже вел методический артиллерийский и ружейно-пулеметный огонь по боевым порядкам частей дивизии. Ведем наблюдение за противником. Потерь нет».

Гостям показали оружие, которое использовали герои Великой Отечественной войны, уничтожая нацизм, и одежду, которую носили в то время. Все желающие могли побывать во фронтовой землянке и блиндаже.

А в отделе милиции выдавали временные удостоверения. И даже отпечатки пальцев заставляли ставить!

Окунуться в древнюю историю нашего государства можно было через музыку, бои рыцарей, археологические эксперименты. Например, гостям рассказали про русские музыкальные инструменты. И конечно, сыграли на них.

В лагере бронзового века можно было узнать историю наших предков, поохотиться и даже проявить себя в ремеслах, которыми когда-то владели русичи — для гостей работали ткацкая и гончарная мастерские.

Лагерь средневековья стал центром притяжения тех, кто обожает истории о рыцарях и крепостях.

Гостям рассказали, существовали ли рыцари на самом деле, и показали бои воинов раннего средневековья.

В этом году представили новую площадку, посвященную средневековой Японии. Там давали мастер-классы по каллиграфии и кэндзюцу, учили метать сюрикены и, конечно, угощали чаем.

Завершился фестиваль концертной программой.