Южноуральцев, которые помогают фронту, наградил губернатор

Алексей Текслер вручил 22 памятных нагрудных знака «Народный Фронт. Все для Победы»

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер впервые вручил южноуральцам новую награду: памятный нагрудный знак «Народный Фронт. Все для Победы», учрежденный по поручению главы государства.





За особый личный вклад в организацию гуманитарной помощи военнослужащим, участвующим в специальной военной операции, жителям новых регионов России и приграничных территорий, а также семьям участников СВО его получили 22 человека.





«Все земляки — из разных сфер: кто-то на заслуженном отдыхе, кто-то руководит предприятиями или работает в органах власти. Но всех объединяет одно: на постоянной основе они помогают ребятам на фронте», — рассказал глава региона.





Церемонию вместе с губернатором провели известный спортсмен и актер Владислав Демин и руководитель регионального исполкома Народного фронта в Челябинской области Денис Рыжий.

«Я очень горжусь тем, что Южный Урал, как и в другие рубежные времена, остается опорным регионом нашей страны. И с началом специальной военной операции жители Челябинской области в очередной раз доказали свой патриотизм, готовность помогать стране, помогать людям и самое главное — делать все для Победы», — отметил Алексей Текслер.









Глава региона добавил, что с начала этого года в подшефные муниципалитеты Челябинской области отправлено более 400 тонн гуманитарного груза. В целом с начала спецоперации общий объем гуманитарной помощи от региона составил почти 5,5 тысячи тонн. Во всех муниципалитетах области открыты специальные благотворительные счета.

«Палитра тех, кто помогает нашей армии, кто помогает гуманитарной помощью нашим новым территориям, она совершенно разная. Это и частные лица, предприятия, муниципалитеты, которые объединяют на своей базе грузы от разных жертвователей и отправляют их на передовую», — подчеркнул Алексей Текслер.

В целом регион оказал помощь 53 воинским подразделениям, в том числе на территории Челябинской области, передано около 4 тысяч единиц различного оборудования, два передвижных стоматологических пункта на базе автомобиля «Урал». За счет средств областного бюджета отремонтировали здание Челябинского филиала окружного военного госпиталя и пункта отбора на военную службу по контракту в областном центре, открыли новые военкоматы.