Южноуральские силовики провели антитеррористические учения в Копейске

В них приняли участие сотрудники ФСБ, МВД, МЧС и других ведомств

На одном из заводов в Копейске провели командно-штабное учение «Технология-2024» по пресечению теракта, сообщает пресс-служба УФСБ России по Челябинской области.

Антитеррористическое учение проводилось по установленному плану. Слаженное взаимодействие по информированию при террористической угрозе отрабатывали сотрудники региональных структур пограничной службы ФСБ, также МВД, СК, МЧС, ФСИН, ФСО России, Росгвардии и другие.

В ходе учения также работали над поиском и уничтожением бандгруппы. При этом использовались современные беспилотные системы, различная техника и вооружения.

Напомним, что в Челябинске состоялось экстренное заседание антитеррористической комиссии, где приняли решение о введении дополнительных мер по обеспечению правопорядка и безопасности граждан , недопущению террористических актов в местах массового пребывания людей, а также ограничению проведения массовых мероприятий, не отвечающих требованиям антитеррористической безопасности.