На одном из заводов в Копейске провели командно-штабное учение «Технология-2024» по пресечению теракта, сообщает пресс-служба УФСБ России по Челябинской области.

2024-03-25_20-48-43.png

Антитеррористическое учение проводилось по установленному плану. Слаженное взаимодействие по информированию при террористической угрозе отрабатывали сотрудники региональных структур пограничной службы ФСБ, также МВД, СК, МЧС, ФСИН, ФСО России, Росгвардии и другие.

2024-03-26_19-33-38.png

В ходе учения также работали над поиском и уничтожением бандгруппы. При этом использовались современные беспилотные системы, различная техника и вооружения.

2024-03-26_19-33-14.png

Напомним, что в Челябинске состоялось экстренное заседание антитеррористической комиссии, где приняли решение о введении дополнительных мер по обеспечению правопорядка и безопасности граждан, недопущению террористических актов в местах массового пребывания людей, а также ограничению проведения массовых мероприятий, не отвечающих требованиям антитеррористической безопасности.

МЧС (2).jpg

Ранее в полицейском главке сообщили о том, что в Челябинской области предприняты дополнительные меры безопасности. Южноуральцев попросили отнестись с пониманием к работе правоохранителей.