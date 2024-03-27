Антитеррористическое учение проводилось по установленному плану. Слаженное взаимодействие по информированию при террористической угрозе отрабатывали сотрудники региональных структур пограничной службы ФСБ, также МВД, СК, МЧС, ФСИН, ФСО России, Росгвардии и другие.
В ходе учения также работали над поиском и уничтожением бандгруппы. При этом использовались современные беспилотные системы, различная техника и вооружения.
Напомним, что в Челябинске состоялось экстренное заседание антитеррористической комиссии, где приняли решение о введении дополнительных мер по обеспечению правопорядка и безопасности граждан, недопущению террористических актов в местах массового пребывания людей, а также ограничению проведения массовых мероприятий, не отвечающих требованиям антитеррористической безопасности.
Ранее в полицейском главке сообщили о том, что в Челябинской области предприняты дополнительные меры безопасности. Южноуральцев попросили отнестись с пониманием к работе правоохранителей.