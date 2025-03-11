Юным челябинцам рассказали о формировании Уральского добровольческого танкового корпуса

Уникальное подразделение было создано в кратчайшие сроки жителями трех уральских регионов

Более 115 тысяч заявлений поступило в 1943 году от желающих вступить в ряды Уральского добровольческого танкового корпуса. Почти 10 тысяч бойцов были зачислены в ряды уникального подразделения. Жители трех регионов — Челябинской, Свердловской и Пермской (Молотовской) областей собрали свыше 70 миллионов рублей, которые были потрачены на закупку боевой техники, вооружения и обмундирования. Работая сверхурочно, заводчане собрали для корпуса более 200 танков. Это был настоящий трудовой подвиг народа, который только спустя 80 лет, в 2023 году, нашел отражение в региональном календаре.

В канун Дня народного подвига в Челябинске открылась выставка архивных материалов, посвященная истории создания и боевого пути 63‑й гвардейской Челябинской танковой бригады.

Ее первыми посетителями стали школьники, которым рассказали о смысле памятной даты, показали инструменты и орудия бойцов, продемонстрировали боевые маршруты, которыми вела людей мирных профессий их воинская судьба.

Уральский добровольческий танковый корпус из числа имеющих бронь рабочих и инженерно-технических работников угольной промышленности начал формироваться в феврале 1943 года.

Весной подразделения убыли к месту службы. Первый бой Уральский добровольческий танковый корпус принял 27 июля 1943 года во время Курской битвы.

Корпус прошел все ключевые сражения от Орла до Праги. За годы участия в Великой Отечественной войне танковый корпус освободил сотни городов и тысячи населенных пунктов. Его воинам вручено больше 42 тысяч орденов и медалей, 27 солдат и сержантов стали полными кавалерами орденов Славы, 37 гвардейцам корпуса присвоено звание Героя Советского Союза.

Также в рамках мероприятия состоялся показ фильма «„Черные ножи“ — освободители Европы». Напомним, премьера ленты состоялась год назад на телеканале ОТВ.

Название возникло не на пустом месте: специально для танкового корпуса в Златоусте было выпущено 3356 финских ножей, названных черными ножами — рукояти у них были сделаны из черного эбонита, металл на ножнах был вороненым. Эти короткие клинки с черными рукоятками, находившиеся на вооружении наших танкистов, стали легендарными и внушали врагам страх и уважение. Schwarzmesser Panzer-Division, что переводится как «Танковая дивизия черных ножей» — так назвала немецкая разведка Уральский добровольческий танковый корпус на Курской дуге летом 1943 года.