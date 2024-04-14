Юлию Сударенко возмутили условиях содержания психбольных в «Биргильде»

Омбудсмен обратилась в Минздрав Челябинской области с просьбой повлиять на ситуацию

Омбудсмен Юлия Сударенко потребовала от Минздрава обратить внимание на условиях содержания пациентов в областной специализированной психоневрологической больнице № 2, которую в народе принято называть «Биргильда». Больница находится в поселке Мирный Чебаркульского района.

«Условия пребывания пациентов не просто не соответствуют каким-либо нормам, а вызывают мгновенный внутренний протест — они унижают человеческое достоинство и врачей, и пациентов», — написала в личном телеграм-канале Юлия Сударенко.

По словам омбудсмена, во всех помещениях клиники необходим ремонт и замена мебели. В больнице не соблюдается норма палатной площади, по которой должно быть не менее 6 кв. метров на человека. В туалетах пациенты лишены условий приватности. Постельное белье и одежду пора менять. Порадовало омбудсмена лишь отношение к пациентам со стороны руководства больницы и персонала — врачи, как могут, окружают их заботой.

Сегодня в специализированной больнице содержатся 287 пациентов. Государство выделяет на питание каждого больного 136,41 рубля в сутки и на лечение — 123,71 рубля в сутки.

По данным ВОЗ, количество людей, страдающих психическими заболеваниями, растет во всем мире. Показатель заболеваемости на 100 тыс. населения в Челябинской области выше общероссийского на 37%, замечает Юлия Сударенко.