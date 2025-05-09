Юлия Чичерина выступила в Челябинске в честь 80-летия Великой Победы

Празднование 9 Мая завершилось оглушительным концертом

Челябинск масштабно отметил юбилей Великой Победы! Главный концерт Дня Победы состоялся на площадке у Торгового центра. За праздником наблюдали корреспонденты ИА «Первое областное».

Вечером на сцене выступил симфонический оркестр Челябинской области вместе с камерным хоровом имени Михальченко. Также прозвучали отрывки из стихотворений в исполнении артистов Нового художественного театра. Выступили также творческие коллективы города.

Затем губернатор Алексей Текслер обратился к зрителям концерта.

«Дорогие друзья, сегодня самый главный, самый священный для нас праздник — День Победы. Юбилей Победы. 80 лет назад закончилась самая страшная война в истории человечества. Но наш народ победил. И наша Челябинская область сделала очень много для Победы»,— заявил губернатор.

Алексей Текслер напомнил, что сотни тысяч наших земляков ушли на фронт, и многие из них не вернулись. В тылу же развернули трудовой фронт.

«Мы чтим, гордимся и помним. Помним всех. Ветеранов, которые сражались с оружием в руках. Тружеников тыла, которые день и ночь у мартеновских печей, у станков ковали Победу. Мы чтим и помним, и так будет всегда»,— сказал глава региона.

После на сцену вышла Юлия Чичерина. Она — главный гость праздничного вечера. Певица исполнила любимые многими хиты. До выступления она пообщалась с губернатором Алексеем Текслером, поблагодарив за приглашение выступить в Челябинске в День Победы. Глава региона вручил Юлии Чичериной букет цветов.

Послушать специального гостя праздника Юлию Чичерину пришли многие горожане.