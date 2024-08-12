Ярмарка «На рудниках» в поселке под Кыштымом собрала сотню мастеров со всей страны

Помимо торговых рядов южноуральцев удивляли забегом с собаками

В поселке Слюдорудник традиционно собрались ремесленники со всей страны, чтобы порадовать жителей Челябинской области своими украшениями из природных материалов, картинами, керамикой, поделками из дерева и сладостями ручной работы. Как проходила ярмарка «На рудниках» — в нашем фоторепортаже.

Ярмарка — это не только возможность познакомиться с различными ремеслами. Для гостей подготовили мастер-классы, выступления озерской группы «Рифей», моноспектакль «За чертой» в исполнении актера челябинского драмтеатра Олега Барышева.

«Ярмарка набирает обороты с каждым годом. В нынешнем году мы приняли более двух тысяч гостей, у нас работали около сотни торговых палаток мастеров», — поделилась организатор ярмарки Анна Устинова.

Второй день ярмарки посвятили спорту. Так, здесь впервые прошел фан-кросс с собаками — вид ездового спорта, где четвороногих цепляют с помощью специального снаряжения к желающим побегать и пара устремляется вперед за желанным первым местом.

«Принято считать, что Слюдорудник — это спортивный центр. Возникновение здесь большого культурного мероприятия придает новое направление развития этому месту. Важно, что это мероприятие собирает ремесленников, мастеров своего дела. Это те люди, которые занимаются творчеством и креативными индустриями. Значит, Челябинская область развивается, на нашей территории собираются и общаются талантливые люди», — отметил вице-губернатор Челябинской области Вадим Евдокимов.

Организаторы уже планируют ярмарку и на следующий год. Обещают продумать образовательную и спортивную программу.

Также на ярмарке прошел конкурс среди лучших фотографов. Победителям вручили призы от телеканала ОТВ и медиахолдинга «Первый областной».