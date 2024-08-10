Ярмарка «На рудниках» в Челябинской области собрала сотни мастеров со всей России

Для гостей подготовили также интересные лекции, экскурсии и конкурсы

В эти выходные, 10 и 11 августа, в поселке Слюдорудник под Кыштымом в восьмой раз проходит ярмарка «На рудниках». Ежегодно она становится местом притяжения ремесленников, художников, создателей игрушек и украшений, а также артистов, краеведов и многих других. В этом году для гостей подготовили интересную и насыщенную программу, передает ИА «Первое областное».

Гостей ярмарки приветствовала глава Кыштыма Людмила Шеболаева:

«Мы рады приветствовать вас, великих мастеров земли российской, в этом прекрасном месте. Это действительно место силы. Посмотрите вокруг. Каждое дерево тут, каждый камушек таит в себе определенное чудо. В 1870 году здесь начали добывать слюду. А сейчас это отличное место для спорта с красивой природой и чистейшим воздухом»,— сказала глава города.

Но, как оказалось, место отличное не только для спорта, но и для творчества. Сегодня здесь собрались мастера из Челябинска, Троицка, Самары, Ижевска, Нижневартовска, Екатеринбурга и многих других российских городов. Одни приехали с игрушками, созданными своими руками.

Другие продают на ярмарке украшения ручной работы.

В это же время на сцене гостей развлекают творческие коллективы.

А дети с родителями участвуют в интересных мастер-классах и слушают лекции. Например, доктор культурологии Мария Шуб рассказала о Помпеях и интересных находках, обнаруженных археологами.

А еще в программе ярмарки — театральные постановки, спортивные мероприятия и лотереи.