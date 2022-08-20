XIX Городская выставка цветов и плодов проходит в Челябинске

Смотрим, какие композиции представили гостям мероприятия

Сегодня, 20 августа, в челябинском Центральном парке культуры и отдыха имени Ю. Гагарина проходит XIX Городская выставка цветов и плодов. Несмотря на то, что за час до торжественного открытия мероприятия пошел дождь и многие гости поспешили уйти, выставка состоялась. «Вкусными» кадрами с мероприятия поделился фотокорреспондент ИА «Первое областное» Марат Муллыев.







Официально выставка, где все городские районы представили площадки и стенды с композициями из цветов, овощей и фруктов, открылась в 13:00. Однако гостей принимали уже с 10 часов утра. Некоторые горожане, пришедшие на выставку до официального открытия, попали под проливной дождь и отправились по домам. Часть композиций прикрыли целлофаном, чтобы они не намокли.







К часу дня непогода стихла, и, как и было запланировано, на главной сцене состоялся праздничный концерт с участием лучших городских вокальных и танцевальных коллективов. Гостей также развлекали ходулисты в образах бабочек и цветов. Сам парк превратился в цветущий сад.





«Сегодня в выставке принимают участие шесть районов, на ЧМЗ ее проводили 13 августа. Выставка пользуется большой популярностью, садоводы с радостью принимают в ней участие. В этом году на мероприятии представлены интересные сорта картофеля, других овощей, крыжовника»,— рассказала начальник отдела муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования администрации Челябинска Юлия Пацюк.

Мероприятие в этом году посетили сотни человек. В числе гостей был и заместитель главы города по городскому хозяйству Александр Астахов.





Гости выставки могли увидеть красивые цветочные и овощные композиции, а также фигурки лесных обителей, птиц и других животных, выполненные из овощей и фруктов.