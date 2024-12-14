Выставкой Александра Душевного открылся фестиваль современного искусства «Дебаркадер» в Челябинске

Художник представил известные классические скульптуры с необычными элементами

Сегодня, 14 декабря, в Челябинске в Историческом музее Южного Урала открылся фестиваль современного искусства «Дебаркадер». На протяжении двух дней там будут проходить различные перформансы, мастер-классы, лекции и творческие встречи. Главным событием фестиваля стало открытие выставки «Кто-то... Где-то...» известного скульптора из Краснодара Александра Душевного, передает ИА «Первое областное».

Александр Душевный представил видоизмененные классические скульптуры. Например, Аполлона он оставил без волос...

... а локоны Гомера завил на бигуди.

Некоторые скульптуры были представлены в других городах, а скульптуру Лаокоона «Че. Святой Эрнесто» презентовали в Челябинске. По задумке автора к Лаокоону добавлен военный берет, который трансформирует его в образ Че Гевары — революционера, ставшего символом борьбы за идеалы свободы.

В новом варианте предстала перед челябинским зрителем скульптура «Между свободой и судьбой» — разбитый капот, олицетворяющий гонщика, который поступается с правилами и беспокойством близких за свою жизнь. В Челябинске ей добавили разбитое стекло и автопарфюм в виде елочки. Кстати, добавить эти элементы предложили сотрудники Исторического музея Южного Урала.

«Под названием выставки скрывается раскрытие термина „эмпатия“. Это очень модное слово, и нужно понять, что это такое и как к этому относиться: просто сострадать или впадать в такое, что всю жизнь ставить на кон. Я хочу, чтобы каждый, кто посетил выставку, ушел оттуда с пониманием того, чего ему лучше придерживаться»,— рассказал Александр Душевный.

Он добавил, что его скульптуры — это сочетание юмора и серьезных тем. Своими творениями художник хочет вызвать у зрителя эмоциональный отклик и побудить взглянуть на привычные явления с новой точки зрения.

В числе гостей, которые пришли на открытие выставки, была общественный деятель, основатель Фонда 2020 Ирина Текслер. Она поблагодарила Александра Душевного за перформанс и отметила, что выставка «Кто-то... Где-то...» — не только про искусство, но и про эмоции.

«Выставка получилась очень русской, потому что именно русский человек очень сопереживающий. Да, иногда излишне. Да, иногда мы пропускаем все через себя. Но это наша ментальность, это наш русский характер, по себе знаю»,— сказала Ирина Текслер.

Оценил выставку и министр культуры Челябинской области Алексей Бетехтин:

«Эта площадка мне нравится тем, что сам по себе Исторический музей консервативен. И тут раз — и современное искусство. Это всегда неожиданно и всегда привлекает»,— сказал он.

Фестиваль продлится всего два дня, но впереди еще множество интересных мероприятий. Например, в воскресенье в музее пройдут лекции по трем современным направлениям, где можно будет самостоятельно создать арт-объекты. Директор музейного центра «Площадь мира» Ольга Темникова из Красноярска расскажет о месте и роли музея в истории современного искусства России, а также пройдет ряд мастер-классов.

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