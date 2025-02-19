Выставка «Герои Отечества» открылась в Челябинске

Первыми посетителями стали губернатор Алексей Текслер, основатель «Хора Турецкого» Михаил Турецкий и кадеты школы № 68 Челябинска

В Год защитника Отечества Исторический музей Южного Урала подготовил экспозицию, которая охватывает более двух столетий истории: с 1812 года и до наших дней. Это одно из первых мероприятий, которые пройдут в Челябинской области в честь 80-летия Великой Победы, передает корреспондент ИА «Первое областное».

Выставка, посвященная героям Отечества, начинается с 1812 года. Заключительные стенды — о новейшей истории, специальной военной операции.

Южный Урал всегда был опорным регионом для страны, в том числе до войны 1812 года. Об этом напомнил губернатор Алексей Текслер. Урал начал активно осваиваться, здесь появлялись первые металлургические предприятия. В годы Северной войны XVIII века стране понадобились пушки и ядра. И на Урале появились первые чугуноделательные заводы.

Посетителей выставки встречают две скульптуры: «Родина-мать» и «Воин-освободитель» — две части триптиха, первый элемент которого, монумент «Тыл — фронту», находится в Магнитогорске.

«Все мероприятия, которые мы проводим в этом году, ориентированы, в первую очередь, на нашу молодежь, на патриотическое воспитание, на то, чтобы нынешнее поколение знало и понимало историю, гордилось своей страной. Мы закладываем фундамент и только так с уверенностью можем смотреть в будущее», — сказал Алексей Текслер.

К 80-летию Победы «Хор Турецкого» планирует 80 мероприятий. Одно из них состоится 5 мая в Соединенных Штатах Америки. Российские артисты споют «Песни Победы» в здании Генеральной Ассамблеи ООН вместе с Василием Небензей (российским дипломатом) и Марией Захаровой (официальным представителем МИД России).

Об этом рассказал основатель коллектива Михаил Турецкий. Сегодня, 19 февраля, «Песни Победы» прозвучат в Челябинске (0+).

«Главная цель нашей новой выставки — раскрыть понимание того, кто такой герой, в какой момент он появляется. И неслучайно самый последний комплекс предметов, который представлен на этой выставке, говорит о том, что героем сегодня может стать абсолютно каждый. Эти предметы рассказывают о подвиге нашего сотрудника Андрея Саламатова, который откликнулся на призыв Родины и которого, к сожалению, не стало», — говорит директор Исторического музея Южного Урала Полина Глинских.





Отдельное место выставки занимают экспонаты времен афганского конфликта: более 50 предметов передал для экспозиции участник боевых действий из Озерска Дмитрий Карпинский.





«В Озерске был свой музей, туда приходили дети из всех школ города. Им было очень интересно, оружие и другие экспонаты можно было взять в руки, посмотреть. Такие выставки должны быть доступны всегда», — считает афганец Карпинский.

Первыми гостями выставки «Герои Отечества» тоже стали дети — кадеты 68-й школы Челябинска.





«В школе у нас есть уроки военной истории. Нам рассказывали, сколько погибло защитников Отечества, которые были такими же, как мы», — поделилась кадет Ксения Бачурина.





На выставке в Историческом музее каждый экспонат рассказывает свою историю, раскрывая перед посетителем не только события прошлого, но и вечные ценности. Многие экспонаты впервые выставляются для широкой публики.

Выставка «Герои Отечества» (6+) до 13 апреля открыта для посещения в Большом выставочном зале Государственного исторического музея Южного Урала. Добавим, в рамках работы экспозиции запланированы встречи с ветеранами боевых действий для подрастающего поколения и молодежи, а также тематические экскурсии.