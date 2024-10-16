Выставка «Четыре столетия русского чая. Великий дар Поднебесной» открылась в Челябинске

Она посвящена зарождению и развитию чайных традиций России

В Историческом музее Южного Урала в Челябинске накануне, 15 октября, состоялось торжественное открытие выставки «Четыре столетия русского чая. Великий дар Поднебесной». Ценные экспонаты — самовары, чашки, чайники, сервизы — привезли в южноуральскую столицу из собрания Музеев Московского Кремля. Некоторые из чайных принадлежностей впервые покинули столицу, передает ИА «Первое областное».

«Открытие выставки — это долгожданное и очень значимое событие в культурной жизни Челябинской области. Очень важно, когда федеральные экспонаты главного музея страны привозят в регионы, чтобы их увидели как можно больше людей, и когда региональное правительство поддерживает эти проекты»,— отметила общественный деятель, основатель Фонда 2020 Ирина Текслер.

На выставке можно узнать, как чай появился в России, как зарождались традиции чаепития и, конечно, историю чайной торговли, которая в XX веке стала основой экономических отношений России и Китая.

«Челябинск и в целом Южный Урал играли в этой торговле ключевую роль. Через территорию нынешней Челябинской области шли караванные пути из Китая и Индии в Центральную Россию. А в начале ХХ века, с появлением железной дороги, наш город быстро стал крупным центром чайной торговли: здесь начали открываться чаеразвесочные фабрики. Чайный бизнес челябинских предпринимателей приносил миллионные доходы в государственную казну»,— отметила Ирина Текслер.

А еще на выставке челябинцам расскажут, как проводили чайные церемонии в Китае и Англии, как и с чем пили чай в России разных эпох.

Кроме того, на мероприятии будет работать фотовыставка, посвященная четырем чаеразвесочным фабрикам Челябинска рубежа XIX и XX веков.

Выставка будет работать до февраля 2025 года. Возрастное ограничение 0+.