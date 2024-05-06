Высший пилотаж: показываем лучшие кадры авиагруппы «Стрижи»

Подборка фотографов «Первого областного»

6 мая считается днем формирования авиационной группы высшего пилотажа Военно-воздушных сил России «Стрижи». В Челябинской области они бывали неоднократно, показывая свое авиашоу. Мы собрали невероятные снимки наших фотокорреспондентов, которым удалось снять их грандиозные полеты.







Летная группа демонстрирует зрелищные шоу с фигурами высшего пилотажа.







Выступают летчики как индивидуально, так и группой из нескольких реактивных истребителей.

Напомним, что во время юбилейной церемонии «Светлое прошлое» в Челябинске народную премию получил заслуженный военный летчик РФ, летный директор авиакомпании «РусДжет» Сергей Осяйкин. Ранее уроженец Магнитогорска был заместителем командира авиагруппы высшего пилотажа «Стрижи».





«Летчики-пилотажники, как и артисты, работают для людей, только сцена у нас немного побольше. Я летал и в Челябинске, и в Магнитогорске. Оценка земляков для меня самая важная, потому что вы — лучший зритель», — растрогался тогда Сергей Осяйкин.